La multinacional Leroy Merlin ha inaugurado este cinco de mayo su nuevo centro logístico en el municipio de Antequera. La instalación, situada en una ubicación estratégica de Andalucía, cuenta con una superficie de 25.000 metros cuadrados destinada a mejorar la red de suministro de la compañía en el sur de la península, Canarias y Melilla.

El proyecto ha sido desarrollado de forma conjunta durante unos diez meses por el promotor inmobiliario industrial Panattoni y el operador logístico EIGO.

La apertura de este almacén en el centro de Andalucía permite una mejora directa en la logística de la compañía. Según los datos facilitados por la dirección de la empresa, la plataforma posibilita reducir los tiempos de entrega de 72 a 24 horas en diversas ciudades, dependiendo de su ubicación geográfica.

Leroy Merlin pone en marcha en Antequera su nueva plataforma logística para el sur de España / Amanda Pinto

“Antequera no es una elección casual. Junto a Málaga, reúne tres factores clave para nuestra red. Primero, es una ubicación estratégica. Segundo, una gran conectividad y la capacidad real de crecimiento para encontrar los colaboradores que necesitamos. Se trata de uno de los grandes centros neurálgicos del sur de España y de Andalucía”, ha destacado durante su intervención Benito Vicente, director subregional de Leroy Merlin España.

El centro logístico de Antequera no sustituye a las instalaciones que la marca ya posee en Málaga y Sevilla, sino que actúa como un elemento de consolidación y equilibrio para la red nacional. Su función principal es descongestionar otras plataformas logísticas situadas en el resto de España, ganando eficiencia en la gestión de flujos de mercancía hacia el mercado andaluz.

Generación de empleo

La inauguración de la planta supone la creación inicial de 70 puestos de trabajo directos. Esta cifra puede incrementarse hasta los 100 empleados durante los periodos de máxima actividad o picos de demanda. A esta ocupación se suma la generación de aproximadamente 20 empleos indirectos vinculados a servicios auxiliares y proveedores locales de la provincia de Málaga.

“Hoy no solo inauguramos este centro, sino que dotamos a la región de oportunidades, de ilusión y un impulso claro hacia el futuro”, ha celebrado durante su intervención Luis Miguel Vicente, director del departamento técnico de Panattoni, quién ha querido agradecer a la constructora EIGO su eficacia a la hora de realizar los trabajos pese a las inclemencias meteorológicas de este año.

Leroy Merlin pone en marcha en Antequera su nueva plataforma logística para el sur de España / Amanda Pinto

La consejera de Economía de la Junta de Andalucía, Carolina España, también presente en la inauguración, ha destacado que el enclave conecta el interior con los principales puertos, atrayendo inversión y actividad empresarial. “Un punto neurálgico que va a reforzar sin lugar a dudas la competitividad de toda Andalucía”. Por su parte, el alcalde de Antequera, Manuel Barón, ha indicado que la ciudad entra en un nivel de inversión internacional con la llegada de proyectos de este volumen técnico. “Ahora nos queda andar otro camino, que es el camino hacia adelante. Y esa puerta nos la ha abierto Leroy y Panattoni. Os lo agradezco porque esto se ha convertido ya más que en una inversión, se ha convertido en un modelo a seguir”, ha destacado el regidor.

La plataforma integra una planta fotovoltaica para el autoconsumo y sistemas de iluminación LED para minimizar el consumo energético. Además, la redistribución de los flujos logísticos permitirá que 5.300 camiones en España reduzcan sus recorridos a la mitad, lo que conlleva una disminución significativa de la huella de carbono.

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La elección de Antequera responde a su conectividad con ejes viarios clave que unen Sevilla, Málaga, Córdoba y Granada. Esta ubicación facilita el transporte de mercancías y consolida al municipio como un nodo logístico de referencia en el sur de Europa, apoyado por el desarrollo del Puerto Seco.