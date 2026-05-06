Fiestas
Antequera acoge una cata solidaria de cervezas. ¿Te apuntas?
Organizada por la Cofradía del Socorro, tendrá lugar del 15 al 17 de mayo en el Patio de Caballos de Antequera y destinará una parte de la recaudación a la hermandad y otra a Cáritas
La Cofradía del Socorro celebrará la octava edición de su tradicional Cata de Cerveza, del 15 al 17 de mayo en el Patio de Caballos de Antequera. Esta iniciativa, consolidada en el calendario municipal del mes de mayo, tiene como objetivos principales la obtención de fondos para el mantenimiento del patrimonio de la hermandad y la financiación de su obra social.
La presentación oficial ha contado con la participación de representantes de la cofradía, del Ayuntamiento de Antequera y del Grupo Cruzcampo, entidad colaboradora desde los inicios del evento.
La actividad comenzará a las 13:00 horas y mantendrá un horario ininterrumpido durante el día y la noche.
25 formatos de cerveza
La oferta principal de la cata incluye la degustación de más de 25 formatos y referencias distintas de cerveza. Entre las novedades de este año destaca la presencia de Águila sin filtrar 0,0 sin gluten y Alcázar Leyenda.
Asimismo, el Grupo Cruzcampo utilizará este foro para realizar la presentación oficial de su nueva cerveza «Cruzcampo 1904», una referencia que conmemora el año de fundación del grupo cervecero.
En el apartado gastronómico, la organización dispondrá de servicio de comida y cena, además de ofrecer productos alternativos como refrescos para el público infantil y no consumidor de alcohol.
Actuaciones musicales
La programación de la octava cata incluye diversas actuaciones en directo para amenizar las jornadas. El viernes por la noche se ha programado el concierto de Carlos Bravo, seguido por la sesión del DJ Madrona.
El sábado, durante la franja horaria del «tardeo» (aproximadamente a las 19.00 horas), intervendrá el grupo Doyer Band, que repetirá actuación durante la noche junto a una nueva sesión de DJ Madrona.
Beber cerveza con fines benéficos
Los fondos recaudados mediante la venta de productos durante la cata se destinarán íntegramente a dos vías de actuación. Por un lado, la restauración e incremento del extenso patrimonio artístico y documental de la Cofradía del Socorro.
Por otro lado, una parte de los beneficios se derivará a Cáritas de San Juan, la delegación de Cáritas en el barrio, con la que la cofradía colabora de manera permanente para atender las necesidades de los vecinos de la zona.
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