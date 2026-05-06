Inician el arreglo de la cubierta del CEIP Miguel Hernández de Almogía

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha iniciado las obras reparación de la cubierta del aula de infantil del CEIP Miguel Hernández que adjudicó el pasado mes de marzo tras los daños causados por las últimas borrascas.

Los trabajos incluyen la reparación del paño de la cubierta con pendientes hacia el sumidero —situado cerca de la entrada del aula infantil, en una superficie de unos 50 metros cuadrados—, la instalación de una escalera fija para el mantenimiento de la cubierta y sus instalaciones de acero inoxidable con aros de protección.

También se colocará una barandilla sobre el nivel de la cubierta y un sistema de seguridad anticaídas horizontal. Asimismo, se sustituirán ocho placas fonorresistentes afectadas por la humedad en el aula infantil, así como una luminaria afectada por la humedad. Por último, se arreglarán las grietas de la fachada y se cambiarán las rejillas de ventilación de la cámara sanitaria.

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Las obras tiene un importe de 30.000 euros. y serán ejecutadas por la empresa Comeji, S. A., con un plazo de ejecución de dos meses.