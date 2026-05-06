Un millar de deportistas de todo el país participarán este domingo en la Marcha Cicloturista Coín-Caminito del Rey 2026

Un millar de ciclistas de todos los puntos de España participarán este domingo, 10 de mayo, en la quinta edición de la Marcha Cicloturista Coín-Caminito del Rey.

Organizada por el Ayuntamiento de Coín y el Club Ciclista Coín, la prueba contará con un itinerario circular de 120 kilómetros, 1.800 metros de desnivel positivo y meta en el municipio de Coín.

La Marcha Cicloturista Coín-Caminito del Rey pasará por 11 municipios como Alhaurín El Grande, Cártama, Álora, Pizarra, Ardales, Casarabonela, Yunquera, El Burgo, Tolox, Alozaina y Guaro.

La Marcha Cicloturista Coín-Caminito del Rey abarca 120 kilómetros. / L.O.

Un trazado con paisajes impresionantes

"La ruta es una ventana a los impresionantes paisajes del interior de la provincia de Málaga sin olvidar que será un foco de atracción turística para Coín y para el entorno del Guadalhorce", según ha manifestado el vicepresidente y diputado de Deportes, Juan Rosas, durante la presentación de la prueba en la Diputación de Málaga.

El alcalde de Coín, Francisco Santos, ha incidido en que se trata de una de las pruebas deportivas más importantes del año en el municipio. "Un reto que nació hace cinco años, teniendo en cuenta el amor al deporte de dos ruedas", ha explicado el regidor, quien ha destacado que el recorrido está espectacularmente bonito tras las lluvias.

La Marcha Cicloturista Coín - Caminito del Rey pasa por 12 municipios. / L.O.

Proyección

El presidente del Club Ciclista Coín, Cristóbal Muñoz, ha explicado que esta carrera es un esfuerzo colectivo y ha agradecido su apoyo a los alcaldes de los doce municipios por los que discurre la prueba y a la Diputación.

"Se trata de una prueba y herramienta de promoción turística de primer nivel, que recorre historia y la belleza del Valle del Guadalhorce, la verticalidad del entorno del Caminito del Rey y respira la pureza del paraje natural de la Sierra de las Nieves, posicionando a la comarca en el mapa del turismo activo", ha manifestado.

Origen

El cicloturismo es una modalidad ciclista que aúna los elementos de un reto deportivo y de una experiencia en grupo. La Marcha Cicloturista Coín-Caminito del Rey tenía previsto celebrar su primera edición en 2021, pero la pandemia obligó a retrasar su debut hasta 2022.

La primera edición fue un éxito: reunió a 500 participantes y la organización recibió muy buenas críticas. Desde entonces, la prueba no ha dejado de crecer hasta alcanzar los 750 participantes en la segunda edición, y el millar en la tercera, cuarta y quinta edición.