Desaparecido
Buscan a Álvaro G.G., un vecino de Alhaurín el Grande desaparecido desde el 27 de abril
SOS Desaparecidos pide colaboración ciudadana para localizar a este hombre de 47 años, de 1,70 metros de estatura, complexión normal, pelo castaño y barba
La asociación SOS Desaparecidos ha activado una alerta para tratar de localizar a Álvaro G.G., un hombre de 47 años desaparecido en Alhaurín el Grande desde el pasado 27 de abril.
Según la información difundida por la entidad, Álvaro mide 1,70 metros, es de complexión normal, tiene el pelo castaño y lleva barba. La alerta solicita la colaboración ciudadana para recabar cualquier dato que pueda ayudar a dar con su paradero.
La familia ha presentado denuncia tras varios días sin noticias de él y después de comprobar que su teléfono móvil permanece apagado desde el momento de la desaparición, según recoge AxarquíaPlus. Tanto la Policía Local como la Guardia Civil han iniciado las investigaciones para intentar localizarlo.
SOS Desaparecidos mantiene habilitado el teléfono 868 286 726 y el correo info@sosdesaparecidos.es para recibir cualquier información. También se puede contactar con los servicios de emergencia a través del 112, con la Policía Local en el 092 o con la Guardia Civil en el 062.
La asociación insiste en la importancia de difundir la alerta y comunicar de inmediato cualquier pista que pueda contribuir a localizar a Álvaro G.G.
- Málaga da luz verde al mayor proyecto de VPO en la ciudad: más de 1.300 viviendas protegidas en el barrio de Buenavista
- ENCUESTA | ¿Quién ha ganado el debate electoral de RTVE de las elecciones andaluzas?
- Roban 1.500 metros de cable de cobre del alumbrado público en varias calles de Málaga
- Sara, sanitaria en el Hospital Costa del Sol de Marbella: «Duermo en el coche y ducharme y comer, lo hago en el hospital»
- El Almería deja el ascenso directo a siete puntos del Málaga CF
- Los 20 municipios de Málaga donde no ganó Juanma Moreno las elecciones del 19J en Andalucía
- Así está la clasificación de LaLiga Hypermotion a 4 jornadas del final: Sexta posición para el Málaga CF
- Un dispositivo en Málaga de control de vehículos identifica a 107 personas: doce son denunciadas por tráfico y nueve por poseer drogas