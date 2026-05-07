Buscan a Álvaro G.G., un vecino de Alhaurín el Grande desaparecido desde el 27 de abril

La asociación SOS Desaparecidos ha activado una alerta para tratar de localizar a Álvaro G.G., un hombre de 47 años desaparecido en Alhaurín el Grande desde el pasado 27 de abril.

Según la información difundida por la entidad, Álvaro mide 1,70 metros, es de complexión normal, tiene el pelo castaño y lleva barba. La alerta solicita la colaboración ciudadana para recabar cualquier dato que pueda ayudar a dar con su paradero.

La familia ha presentado denuncia tras varios días sin noticias de él y después de comprobar que su teléfono móvil permanece apagado desde el momento de la desaparición, según recoge AxarquíaPlus. Tanto la Policía Local como la Guardia Civil han iniciado las investigaciones para intentar localizarlo.

SOS Desaparecidos mantiene habilitado el teléfono 868 286 726 y el correo info@sosdesaparecidos.es para recibir cualquier información. También se puede contactar con los servicios de emergencia a través del 112, con la Policía Local en el 092 o con la Guardia Civil en el 062.

La asociación insiste en la importancia de difundir la alerta y comunicar de inmediato cualquier pista que pueda contribuir a localizar a Álvaro G.G.