El Peñón (Alhaurín de la Torre) se vuelca un año más con San José Obrero
La imagen del patrón recorrió la barriada acompañada por numerosos vecinos y devotos en una jornada marcada por la tradición, la música y el fervor popular
La barriada de El Peñón, en Alhaurín de la Torre, volvió a vivir este 1 de mayo, coincidiendo con el Día del Trabajador, una de sus citas más señaladas del calendario: la festividad de San José Obrero, patrón de este enclave alhaurino. Como cada año, vecinos y devotos se volcaron con una celebración que une fe, tradición y convivencia.
Los actos comenzaron con la misa en honor al santo, celebrada en la capilla del Colegio El Peñón y oficiada por el párroco Manolo Córdoba. La Eucaristía contó con una notable asistencia de fieles y residentes de la barriada, que no quisieron faltar a una jornada muy arraigada en la vida del barrio.
Tras la misa, pasadas las 19.00 horas, dio comienzo la procesión de San José Obrero, que recorrió las principales calles de El Peñón acompañado por numerosos hombres y mujeres que portaron la imagen del patrón.
El cortejo, muy compacto y concurrido, contó con la participación del alcalde, Joaquín Villanova; ediles de la Corporación Municipal; el nuevo presidente de la Hermandad de San José Obrero, Luis Algoró; la presidenta de la Asociación de Vecinos El Peñón, Carolina López; y otros representantes de colectivos y asociaciones del municipio.
La Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús puso el acompañamiento musical a la procesión, aportando solemnidad y ambiente festivo al recorrido con sus sones tras el trono de San José Obrero.
La procesión culminó unas dos horas después con el regreso de la imagen a su templo, tras recorrer las calles de la barriada en un ambiente de fervor popular. El broche final lo puso la cantante malagueña Raquel Framit, que interpretó un poema dedicado al patrón en una jornada marcada por la participación vecinal y el arraigo de las tradiciones de El Peñón.
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