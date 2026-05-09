La Diputación de Málaga abre el plazo de ayudas para la adecuación de viviendas

La Diputación de Málaga abre el plazo de solicitud de ayudas para la adecuación de viviendas de personas discapacitadas (con un grado igual o superior al 33%) o mayores de 65 años residentes en municipios menores de 20.000 habitantes, dotada con 300.000 euros. Las solicitudes pueden presentarse desde este domingo hasta el 8 de junio.

La convocatoria está destinada a sufragar gastos de necesidades específicas de movilidad. Serán subvencionables los gastos de la licencia de obras y tributos asociados a estas; los cambios de bañeras por platos de ducha, la instalación de suelo antideslizante, la colocación de apoyos y asideros y la adecuación de los sanitarios y grifería.

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Además, la instalación de pasamanos en pasillos; mejoras en la seguridad de la instalación eléctrica, gas y fontanería a la normativa vigente y a las necesidades del solicitante; la adecuación del ancho de puertas y eliminación de barreras arquitectónicas; la reforma y adaptación de la cocina, y cualquier otra obra para la adecuación de la vivienda a las necesidades del solicitante, hasta un máximo de 4.000 euros por gasto subvencionable.