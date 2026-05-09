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La Diputación de Málaga abre el plazo de ayudas para la adecuación de viviendas

Para mayores de 65 o personas con discapacidad de pueblos de menos de 20.000 habitantes

La Diputación de Málaga abre ayudas para rehabilitación de viviendas.

La Diputación de Málaga abre ayudas para rehabilitación de viviendas. / l.o.

Alejandro González

Alejandro González

Málaga

La Diputación de Málaga abre el plazo de solicitud de ayudas para la adecuación de viviendas de personas discapacitadas (con un grado igual o superior al 33%) o mayores de 65 años residentes en municipios menores de 20.000 habitantes, dotada con 300.000 euros. Las solicitudes pueden presentarse desde este domingo hasta el 8 de junio.

La convocatoria está destinada a sufragar gastos de necesidades específicas de movilidad. Serán subvencionables los gastos de la licencia de obras y tributos asociados a estas; los cambios de bañeras por platos de ducha, la instalación de suelo antideslizante, la colocación de apoyos y asideros y la adecuación de los sanitarios y grifería.

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Además, la instalación de pasamanos en pasillos; mejoras en la seguridad de la instalación eléctrica, gas y fontanería a la normativa vigente y a las necesidades del solicitante; la adecuación del ancho de puertas y eliminación de barreras arquitectónicas; la reforma y adaptación de la cocina, y cualquier otra obra para la adecuación de la vivienda a las necesidades del solicitante, hasta un máximo de 4.000 euros por gasto subvencionable.

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