El queso malagueño, protagonista en Coín el domingo 17 de mayo

El Mercado Agroalimentario del Guadalhorce volverá el domingo, día 17 de mayo, a acoger el mercado dedicado al queso malagueño. En concreto, la cita, que será en horario de 09,00 a 14,30 horas, reunirá a doce queserías malagueñas.

En esta época del año, han indicado desde la organización en un comunicado, los quesos de cabra y oveja "se presentan en elaboraciones especialmente adaptadas a la temporada, con perfiles más frescos y equilibrados, acordes con el clima primaveral". "Son quesos que conservan su complejidad de sabor, pero resultan más ligeros y agradables al consumo, en línea con las preferencias gastronómicas de estos meses", han añadido.

En esta ocasión, la cita reunirá a las queserías malagueñas de Cabraline, El Alcornocal, El Arquillo, El Pastor del Torcal, El Pastor del Valle, El Pinsapo, Flor Bermeja, La Hortelana, La Arriateña, Montes de Málaga, Rey Cabra y Santa María del Cerro. Así, presentarán más de medio centenar de variedades de quesos de cabra y oveja y diversas elaboraciones lácteas. Unas queserías que trabajan bajo "un firme compromiso con la tradición y la identidad del territorio, ofreciendo productos reconocidos por su calidad e innovación en distintos certámenes nacionales e internacionales".

Por otro lado, han destacado que mayo "se consolida como un momento idóneo para el consumo de queso de cabra, no solo por sus cualidades organolépticas, sino también por sus propiedades nutricionales". Además, han añadido que "su versatilidad en cocina permite incorporarlo fácilmente en platos frescos propios de la temporada, como ensaladas, aperitivos o elaboraciones sencillas que realzan su sabor".

El queso de cabra malagueño, protagonista en Coín / L.O.

El mercado propone, asimismo, "una experiencia que va más allá de la compra: recorrer los puestos, dialogar con productores y descubrir de primera mano el vínculo entre paisaje, tradición y producto". La oferta se completa con frutas y verduras de temporada, panes artesanos, mieles, aceites y otras elaboraciones locales presentes en el mercado de productores.

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El Mercado de Quesos de Málaga es una iniciativa organizada por la Asociación Quesos de Málaga, con la colaboración del Ayuntamiento de Coín, y se celebra cada tercer domingo del mes --excepto durante el verano--. Un evento , han destacado, que "continúa consolidándose como un punto de encuentro entre productores y público, y que pone en valor la riqueza agroalimentaria de la provincia".