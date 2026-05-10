Medio ambiente
Cartajima, pionera en la creación de infraestructura verde
El municipio destaca por adaptar zonas de su casco urbano a lugares más saludables
Cartajima se ha convertido en localidad pionera en implementar medidas destinadas a reverdecer y despavimentar espacios del casco urbano con el objetivo de convertirlos en lugares más sociables, acogedores y saludables, ampliando también zonas de sombra.
Así lo ha explicado Matías Flores, agrónomo paisajista y profesor de Ecología Urbana e Infraestructura Verde en la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), responsable del proyecto con el Ayuntamiento de Cartajima, quien ha detallado que se ha llevado a cabo el acondicionamiento de diferentes calles y espacios públicos. De esta manera, se han acometido trabajos de despavimentación y creación de una zona ajardinada junto a la iglesia, la instalación de emparrados de sombra en dos puntos, la creación de un jardín vertical para sombrear una fachada o la construcción de jardineras, entre otras mejoras. En total se han distribuido más de 1.000 plantas, entre las que se encuentran encinas, olivos, madroños, laureles y numerosas plantas vivaces y de flor. Se trata de especies autóctonas resistentes con el objetivo de minimizar tanto los riegos como los problemas fitosanitarios. En este sentido, también se ha realizado la suelta de insectos que actúan como agentes de control biológico de plagas.
Con esta medida, Cartajima se adapta a la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde (Orden PCM/735/2021), en cumplimiento de la normativa europea, y se alinea con los principios de la Agenda 2030 en dos objetivos de desarrollo: ciudades y comunidades sostenibles y acción por el clima.
Por último, Flores ha añadido que resulta imprescindible extrapolar este tipo de actuaciones a todos los municipios, sea cual sea su tamaño. Desde el Ayuntamiento de Cartajima se ha manifestado que en próximas fechas se proyecta acondicionar y reverdecer otras zonas del municipio.
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