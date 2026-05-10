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Inusual hallazgo en el Castillo de la Estrella de Teba

Se han hallado restos de la élite de la época así como un caso de acondroplasia

Castillo de la Estrella en Teba

Castillo de la Estrella en Teba / L.O.

Amanda Pinto

Teba

Teba ha dado a conocer los resultados del artículo científico «El ritual funerario de la élite del Castillo de la Estrella (Teba, Málaga)», un trabajo elaborado por las investigadoras Marina Trani Sánchez y Rosa María Maroto Benavides. El estudio se basa en las intervenciones arqueológicas realizadas durante el año 2023 en la iglesia de la Santa Cruz, ubicada en el recinto defensivo de la fortaleza. Los datos obtenidos han permitido caracterizar las condiciones de vida, salud y las prácticas funerarias de los pobladores del castillo durante sus últimas fases de ocupación, antes del abandono definitivo del enclave en el siglo XVII.

Las excavaciones se centraron en la cabecera del templo, específicamente en el sondeo 6-A, situado frente al altar bajo el suelo de la nave central. En este sector se han identificado nueve sepulturas que albergan un total de trece individuos en posición anatómica. La ubicación de estos enterramientos, sumada a la presencia puntual de ajuares como anillos de vidrio y pendientes de cerámica y metal, indica que este espacio estaba reservado para grupos sociales de estatus elevado.

Por su parte, la muestra poblacional analizada destaca por una longevidad inusual para la época de la Edad Moderna. Según el análisis antropológico, el 69,23% de los sujetos presentaba una edad senil en el momento de su fallecimiento, situándose mayoritariamente en un rango de entre 60 y 70 años. Estos individuos muestran indicadores óseos de envejecimiento avanzado, tales como la osificación de cartílagos tiroides, fusión de vértebras coccígeas y una presencia marcada de osteoporosis.

Restos óseos de un individuo en la fosa del castillo, cuyos pies y la cabeza quedaron a una altura algo superior que la dada en la zona de la pelvis.

Restos óseos de un individuo en la fosa del castillo, cuyos pies y la cabeza quedaron a una altura algo superior que la dada en la zona de la pelvis. / L.O.

Un caso excepcional de acondroplasia

Uno de los hallazgos más significativos de la investigación es la identificación de los restos de un individuo con rasgos compatibles con acondroplasia entre los depósitos secundarios del relleno de las fosas. Esta condición genética, que produce un tipo específico de enanismo, es considerada excepcional en contextos históricos de la península ibérica.

Dentro de la investigación llevada a cabo, se argumenta que el diagnóstico se ha basado en indicadores morfológicos como la macrocefalia relativa, el estrechamiento del foramen magnum y un acortamiento extremo de las extremidades. Debido a las alteraciones en el ritmo de crecimiento óseo, los métodos convencionales de estimación de edad y sexo presentan dificultades técnicas, aunque se ha determinado que su talla era notablemente inferior a los 140 centímetros.

Además, el 84,62% de los individuos analizados muestra signos de infección periostal, principalmente en los huesos largos de las extremidades superiores e inferiores. Las investigadoras plantean como hipótesis un cuadro compatible con treponematosis, específicamente en su forma de sífilis venérea.

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Por el momento, el grupo de investigación PRINMA y el Ayuntamiento de Teba ya han señalado que el futuro del proyecto contempla el análisis del resto de materiales recuperados, así como la ampliación de las áreas de excavación en otros sectores de la iglesia y la fortaleza.

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