El polideportivo de Archidona moderniza su gimnasio

Archidona ha culminado las mejoras del gimnasio municipal de cara a la temporada 2025-2026 con la creación de un nuevo espacio de entrenamiento al aire libre denominado «outdoor».

Esta ampliación supone un importante salto cualitativo en las instalaciones del polideportivo, que gracias a una subvención ha podido adquirir un nuevo circuito de máquinas diseñadas específicamente para su uso en exteriores, fabricadas sin materiales que se puedan mojar y adaptadas para resistir a la intemperie.

El nuevo espacio se asienta sobre un suelo de césped artificial e incluye seis máquinas principales de entrenamiento, además de complementos de fuerza como un trineo, cuerdas de batalla y una cuerda de escalada. Para proteger este equipamiento, se instaló una gran cubierta protectora.

Interior del gimnasio municipal de Archidona. / L.O.

De forma paralela, el interior del gimnasio también ha sido objeto de la habitual renovación anual de sus elementos. Tal y como ha detallado el técnico deportivo, Mario Muñoz, se ha llevado a cabo la sustitución de la maquinaria más antigua por nuevos equipos. Entre las recientes adquisiciones para el entrenamiento cardiovascular destacan una cinta andadora, otra máquina elíptica y tres nuevas bicicletas estáticas. La sala de musculación suma además seis elementos, incorporando una máquina de escaleras, una prensa conocida como «hack up», una multicadera y un simulador de esquí.

El concejal de Deportes, Julián Morales, ha subrayado que esta actuación da cumplimiento a la idea del equipo de Gobierno de ir «renovando maquinaria muy antigua y ampliando en lo posible el gimnasio». Estas intervenciones resultan esenciales para ofrecer un servicio adecuado ante la enorme acogida de las instalaciones entre los ciudadanos.

En este sentido, el director del Área de Deportes, Juan Emilio Luque, ha confirmado que el centro se encuentra con el «cupo a tope», contando en la actualidad con 380 usuarios inscritos. Para dar respuesta a este volumen, el recinto ofrece una amplia franja horaria de lunes a viernes, abriendo de 8.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 22.00 horas, y sumando además los sábados de 09.00 a 13.00 horas. Toda esta actividad deportiva cuenta en todo momento con la supervisión de monitores cualificados de apoyo, llegando a disponer de hasta dos profesionales durante los turnos de tarde.

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Por último, el área ha fijado el calendario para el cambio de temporada de las instalaciones acuáticas del recinto. La piscina climatizada de invierno cerrará sus puertas el próximo sábado 30 de mayo, mientras que la intención del consistorio es inaugurar la temporada de baño de verano el viernes 12 de junio.