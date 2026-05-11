Alozaina suma tres fiestas: La Pasión, la Feria de la Aceituna y Los Zurriagos

Alozaina vuelve a situarse en el mapa festivo y cultural de la provincia de Málaga con la declaración de La Pasión de Alozaina, la Feria de la Aceituna y Los Zurriagos como Fiestas de Singularidad Turística Provincial. Tres reconocimientos que vienen a reforzar el valor patrimonial, popular y turístico de un municipio que ya contaba con otra celebración distinguida con esta catalogación: el Carnaval de la Harina.

Con estas nuevas declaraciones, Alozaina consolida un calendario festivo de enorme personalidad, en el que conviven la tradición religiosa, la cultura popular, la gastronomía, la historia agrícola y la participación vecinal. No se trata solo de fiestas, sino de manifestaciones vivas de una forma de entender el pueblo, sus raíces y su manera de compartirlas con quienes lo visitan. «Esta declaración viene a hacer justicia con nuestros antepasados, ahora estamos a la altura del legado que nos dejaron. Y, entendemos que nuestro trabajo es mantener y transmitir estas tradiciones tan significativas a las nuevas generaciones pecheras», manifestó el alcalde del municipio Antonio Pérez.

La Pasión

La Pasión de Alozaina representa una de las expresiones culturales y religiosas más singulares del municipio. Cada año, desde 1988, vecinos y vecinas dan vida a una representación que trasciende lo teatral para convertirse en una manifestación colectiva de fe, memoria y emoción. Su declaración reconoce el esfuerzo de quienes han mantenido viva esta puesta en escena, en la que el pueblo se convierte en escenario y la tradición en patrimonio compartido.

Una representación que recibió en 2019 la distinción Nazareno del Año de Ser Málaga. Para su director, Simón Navarro, «recibir la distinción de fiesta de singularidad provincial es un orgullo que nos llena de pasión y nos mueve a seguir trabajando por nuestro amor al teatro, a la cultura, a la tradición. La Pasión es un símbolo de unión entre generaciones que nos enriquece como personas y como colectivo».

Feria de la Aceituna

Por su parte, la Feria de la Aceituna pone en valor uno de los símbolos más importantes de Alozaina: la aceituna. Esta celebración une gastronomía, identidad agrícola, convivencia y promoción del producto local. La fiesta recuerda el vínculo histórico del municipio con el olivar y con una forma de vida que ha marcado durante generaciones el paisaje, la economía y la cultura pechera.

Una fiesta que se celebra en torno al 12 de septiembre justamente unos días antes del inicio del verdeo con una jornada marcada por la degustación de las primeras Aloreñas aliñadas. Un producto que presume de una Denominación de Origen Protegida convirtiendo estas aceitunas en un producto gourmet.

Los Zurriagos

Especialmente singular es también el reconocimiento a Los Zurriagos, una tradición ligada a la procesión del Corpus Christi. Durante esta celebración, los vecinos hacen crujir los zurriagos, una trenza elaborada con juncias recogidas en los arroyos, delante de la procesión del Corpus.

Trenzando un zurriago en Alozaina. / L.O

El estruendo de estos elementos vegetales forma parte de un rito ancestral con un profundo simbolismo: ahuyentar a los demonios al paso de la Sagrada Forma. Los amigos del Zurriago en la jornada anterior a la celebración se concentran en la plaza del pueblo para enseñar la técnica ancestral del trenzado de estas juncias.

Esta costumbre, conservada por generaciones, convierte la procesión del Corpus en Alozaina en una manifestación única dentro del calendario religioso y popular de la provincia. El sonido seco de los zurriagos al crujir sobre el suelo acompaña el recorrido procesional y mantiene viva una tradición que mezcla espiritualidad, memoria oral, naturaleza y sentimiento comunitario.

La suma de estas tres nuevas declaraciones, junto al reconocimiento ya existente del Carnaval de la Harina, confirma la riqueza festiva de Alozaina y su capacidad para preservar tradiciones propias, diferentes y profundamente vinculadas a la identidad del municipio. Cada una de estas celebraciones muestra una faceta distinta del pueblo: la emoción de La Pasión, el sabor y la cultura agrícola de la Feria de la Aceituna, el rito ancestral de Los Zurriagos y el carácter popular y participativo del Carnaval de la Harina.