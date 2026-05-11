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Alpandeire inicia la creación de un área para autocaravanas

La nueva infraestructura se ubicará a las afueras del casco urbano, junto con la piscina municipal y el centro de Fray Leopoldo

Ubicación de los nuevos aparcamientos de Alpandeire. | L.O.

Ubicación de los nuevos aparcamientos de Alpandeire. | L.O.

Amanda Pinto

Alpandeire

Alpandeire inicia la creación de un área para autocaravanas. Esta nueva infraestructura turística se ubicará a las afueras del casco urbano, en el entorno del ‘Cerrejón’, donde también se sitúa la piscina municipal y el Centro de Interpretación de Fray Leopoldo. Desde este punto se observan unas bonitas vistas panorámicas del Valle del Genal.

Según se ha indicado desde el Ayuntamiento de Alpandeire, los trabajos ya han comenzado y consistirán principalmente en el nivelado y adecuación del terreno, habilitar tomas de agua potable, la instalación de arquetas para el vaciado de aguas residuales o la construcción de un muro lateral, entre otras labores.

El proyecto dispone de un presupuesto de 29.983,04 euros financiado por parte de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía en el marco de una línea de subvenciones para entidades locales destinadas a la adquisición de equipamiento y a la realización de actuaciones en edificios, edificaciones e instalaciones de titularidad pública, dentro del ámbito del Plan de Cooperación Municipal.

El entorno del ‘Cerrejón’ ha sido objeto de diferentes mejoras en los últimos años, que han permitido la recuperación de una antigua era empedrada, la construcción de un gran muro, la adecuación del terreno para diferentes usos, así como la limpieza y desbroce del entorno natural que rodea al ‘Cerrejón’ con la finalidad de favorecer el mantenimiento y la regeneración del monte.

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Con la creación del área para autocaravanas se persigue el objetivo de contribuir a impulsar el turismo y la economía del municipio y la comarca.

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