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Archidona impulsa un proyecto de apoyo psicológico para prevenir el duelo patológico

La iniciativa municipal ofrecerá atención psicológica gradual, comenzando por valoraciones individuales para abordar cada caso

Imagen de la presentación de la iniciativa.

Imagen de la presentación de la iniciativa. / AYUNTAMIENTO DE ARCHIDONA.

Amanda Pinto

Archidona

El Ayuntamiento de Archidona ha presentado un nuevo proyecto de promoción de la salud mental y bienestar emocional. La iniciativa, que se desarrollará en el municipio hasta el próximo mes de noviembre, tiene como objetivo principal la prevención del duelo patológico mediante la intervención psicológica especializada.

La presentación contó con la participación de la concejala de Salud, María Gracia Nuevo Torres, y de la psicóloga clínica de la Fundación Alhelí, Chari Vázquez.

El proyecto contempla un proceso de atención gradual. La intervención comenzará con sesiones individuales para valorar cada caso y elaborar un plan a medida para el ciudadano.

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Posteriormente, si el equipo psicológico lo considera conveniente para el avance del paciente, se propondrá su incorporación a los grupos de ayuda mutua.

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