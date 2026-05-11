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La Asociación Torcaleros impulsa un proyecto sobre el patrimonio de piedra seca del Torcal

El objetivo de las actuaciones, que ya han comenzado, es restaurar las estructuras históricas y realizar un seguimiento científico de las mismas

Asociación Torcaleros. | L.O.

Asociación Torcaleros. | L.O.

Amanda Pinto

Antequera

La Asociación Torcaleros ha puesto en marcha «Piedra Seca en el Torcal: Refugios de Biodiversidad», un proyecto de 21 meses de duración que combina restauración de estructuras históricas, seguimiento científico y voluntariado activo en el Paraje Natural del Torcal de Antequera. El presupuesto total asciende a 23.500 euros, de los que 18.750 euros proceden de una subvención de la Málaga Province Environment Foundation (MPEF), vinculada a Conservation Collective.

Las intervenciones se concentran en puntos seleccionados por su valor histórico y su potencial biológico. En el Torcal Bajo se actuará sobre la casa y apriscos de Juan González y el Pilón de la Cruz. En el Torcal Alto, los trabajos se centrarán en el abrigo y la fuente de Juan Ramos. La tercera zona es Sierra Pelada, donde se intervendrá en el abrigo y los apriscos de Roete.

El proyecto se articula en torno a seis ejes de actuación que comenzarán con la documentación y el inventario y concluirán con la divulgación, en el que se expondrá la información y los hallazgos encontrados a la población a través de entrevistas y reportajes.

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El proyecto está impulsado por la Asociación Torcaleros y coordinado por el Dr. José Antonio Carreira de la Fuente, presidente de la asociación y profesor de Ecología. El equipo incluye expertos en geo-biodiversidad, patrimonio cultural, geoinformática y educación ambiental. La iniciativa cuenta además con un Comité Asesor Externo formado por catedráticos de Botánica y Zoología, investigadores del IGME-CSIC y diferentes especialistas en geografía y patrimonio.

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