Conciliación familiar
Más de 600 jóvenes disfrutarán de campamentos municipales de verano en Coín
El campus Multideporte y el campamento urbano Veranópolis de Coín abrirán inscripciones en mayo para niños y familias numerosas
Más de 600 jóvenes de la ciudad podrán disfrutar este verano de los campamentos municipales organizados por el Ayuntamiento de Coín con el campus Multideporte y el campamento urbano Veranópolis. El concejal de Deportes, Jorge González, ha explicado que estos campamentos facilitarán la conciliación laboral y familiar con actividades de juegos y ocio, pero también inclusivas, atendiendo a necesidades especiales.
La inscripción para el campamento urbano Veranópolis de julio y agosto comenzará este martes, 12 de mayo, por sede electrónica o registro de entrada, hasta el día 20, con un coste de 100€ por niño, con bonificaciones las familias numerosas. El 29 de mayo, se publicarán las listas provisionales de admitidos. Desde el 1 al 10 de junio se podrá abonar el campamento, que además ofrece aula matinal y comedor para quienes lo necesiten, así como un refuerzo de reeducación pedagógica con necesidades especiales.
El plazo de preinscripción para el Campus Multideportes será del 13 al 17 de mayo por sede electrónica o registro de entrada. El listado de preinscritos se publicará el miércoles 20 y a partir de esa fecha podrán inscribirse en el área de Deportes abonando 140€ por niño y quincena.
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