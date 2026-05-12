Detenido un vecino de Ronda por vender drogas en presencia de menores de edad

Un hombre ha sido detenido por la Policía Nacional en el municipio malagueño de Ronda por presuntamente vender drogas al menudeo en su vivienda y junto a un parque de la ciudad situado muy cerca de un colegio.

La investigación del Grupo Operativo Local de la Comisaría de Ronda comenzó tras numerosas de aprehensión de droga a ciudadanos llevadas a cabo por patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano en una misma zona, lo que llevó a sospechar de un punto de venta en las proximidades. Los investigadores fueron cercando al sospechoso hasta identificarlo y ubicar su domicilio. La Comisaría Provincial de Málaga ha informado de que el patrón de la actividad siempre se repetía. "Los compradores acudían a la vivienda del investigado y aguardaban junto al domicilio para ser atendidos dentro. Tras la transacción, abandonaban el inmueble. En otras ocasiones, los pases se realizaban en el exterior, junto a un parque, "sin importar la presencia de menores.

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Gran dospositivo para el registro

Con toda esta información, un juzgado de Ronda autorizó la entrada y registro de la vivienda, dispositivo en el que participaron efectivos de la Policía Científica, Guías Caninos, Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y patrullas del GAC. Los investigadores intervinieron 180 gramos de hachís y otros 56 de marihuana, 230 euros en efectivo y útiles para la preparación de la droga, además de numerosas armas blancas de distintos tamaños y dos catanas. El morador, de 52 años, fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública.