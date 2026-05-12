La nueva estación de autobuses de Ronda, un proyecto que avanza tras una década de trámites

Los rondeños ven cada vez más cerca la apertura de su nueva estación de autobuses, junto a la Biblioteca Pública Adolfo Suárez. Y no es para menos ya que el Ayuntamiento de Ronda inició el proceso de la nueva terminal allá por el año 2012, con un concurso de ideas al que se presentaron 83 propuestas.

Ahora después de años de recursos judiciales, de que el PSOE rompiera un acuerdo con Adif para hacer posible la nueva estación, de una pandemia e incluso de que se tuviera que contratar a nuevas empresas para que terminaran lo que otras dejaron a medio hacer, parece que va la vencida.

El Ayuntamiento de Ronda ha adjudicado el contrato de gestión de la nueva estación de autobuses a dos empresas de la ciudad, que se presentaron en una Unión Temporal de Empresas frente a Minibuses Ronda SLU.

Estación de autobuses de Ronda, proyectada por MMiT Arquitectos. / L.O.

Concurso público

Las empresas Autocares Lara y Lara López Autobuses han resultado adjudicatarias del concurso público convocado por el Consistorio rondeño para gestionar la estación de autobuses durante los próximos cinco años.

Las concesionarias se han comprometido a destinar 60.000 euros en medidas medioambientales y de eficiencia energética, en el uso de los recursos como el agua; de innovación y digitalización, como con la instalación de pantallas digitales, un portal web móvil accesible mediante QR, el control digital de acceso; entre otras mejoras.

Además, entre otras diferencias, las ganadoras del concurso reportarán al Consistorio rondeño un canon anual de 90.000 euros, frente a los 26.000 euros que ofertaba su competidora y un mínimo de 20.000 euros que fijaba el pliego de condiciones del concurso.

Entrada en funcionamiento

La nueva estación de autobuses entrará en servicio una vez que Adif finalice la construcción de la nueva plataforma en la calle Dolores Ibárruri, de acceso a las instalaciones.

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El Consistorio rondeño tiene previsto construir una zona de esparcimiento en la parcela que actualmente ocupa la estación de autobuses de Ronda en la plaza Concepción García Redondo de la ciudad del Tajo.