Infraestructuras
La nueva estación de autobuses de Ronda, un proyecto que avanza tras una década de trámites
El Consistorio rondeño prevé destinar la parcela de la actual estación de autobuses a una zona de esparcimiento una vez que entre en funcionamiento la nueva terminal
Los rondeños ven cada vez más cerca la apertura de su nueva estación de autobuses, junto a la Biblioteca Pública Adolfo Suárez. Y no es para menos ya que el Ayuntamiento de Ronda inició el proceso de la nueva terminal allá por el año 2012, con un concurso de ideas al que se presentaron 83 propuestas.
Ahora después de años de recursos judiciales, de que el PSOE rompiera un acuerdo con Adif para hacer posible la nueva estación, de una pandemia e incluso de que se tuviera que contratar a nuevas empresas para que terminaran lo que otras dejaron a medio hacer, parece que va la vencida.
El Ayuntamiento de Ronda ha adjudicado el contrato de gestión de la nueva estación de autobuses a dos empresas de la ciudad, que se presentaron en una Unión Temporal de Empresas frente a Minibuses Ronda SLU.
Concurso público
Las empresas Autocares Lara y Lara López Autobuses han resultado adjudicatarias del concurso público convocado por el Consistorio rondeño para gestionar la estación de autobuses durante los próximos cinco años.
Las concesionarias se han comprometido a destinar 60.000 euros en medidas medioambientales y de eficiencia energética, en el uso de los recursos como el agua; de innovación y digitalización, como con la instalación de pantallas digitales, un portal web móvil accesible mediante QR, el control digital de acceso; entre otras mejoras.
Además, entre otras diferencias, las ganadoras del concurso reportarán al Consistorio rondeño un canon anual de 90.000 euros, frente a los 26.000 euros que ofertaba su competidora y un mínimo de 20.000 euros que fijaba el pliego de condiciones del concurso.
Entrada en funcionamiento
La nueva estación de autobuses entrará en servicio una vez que Adif finalice la construcción de la nueva plataforma en la calle Dolores Ibárruri, de acceso a las instalaciones.
El Consistorio rondeño tiene previsto construir una zona de esparcimiento en la parcela que actualmente ocupa la estación de autobuses de Ronda en la plaza Concepción García Redondo de la ciudad del Tajo.
Cronología de un itinerario demasiado largo
Enero de 2012: El Ayuntamiento de Ronda inicia el proceso para construir una nueva estación de autobuses con un concurso de ideas al que se presentan 83 propuestas.
2013: Se aprueba el diseño definitivo del proyecto, obra del estudio MMIT, de Javier Terán y Agustín Montes, después de que el ganador oficial del concurso anunciara que llevaría al Consistorio a los tribunales al descalificarle a posteriori por incumplir las bases de la convocatoria.
2017: El gobierno local de la socialista Teresa Valdenebro paraliza el convenio con Adif y el proyecto de la nueva estación.
Noviembre de 2019: La alcaldesa del PP María de la Paz Fernández retoma el proyecto tras recuperar la alcaldía y convoca un concurso para construir la nueva estación.
Diciembre de 2019: El Ayuntamiento adjudica las obras a la UTE formada por Maramados Group y Gicoser, con una concesión de explotación de 25 años y un canon anual de 25.100 euros.
17 de febrero de 2021: Se coloca la primera piedra de la nueva estación, con una inversión prevista de 1,7 millones de euros y un plazo de ejecución de dos años. La estación contemplaba oficinas, doce andenes, cafetería, consigna, servicios y zona comercial sobre una superficie de 1.500 metros cuadrados.
Paralización de las obras: Las adjudicatarias abandonan los trabajos con la obra ejecutada aproximadamente al 50%, tras construir solo la estructura y parte del saneamiento.
En marzo de 2024, el Auntamiento rescinde el contrato por incumplimiento de plazos y vuelve a sacar las obras a concurso.
En mayo de 2024 el Consistorio rondeño adjudica la finalización de la estación a Miguel Pérez Luque S.A.U., una de las dos empresas presentadas al concurso por un importe de 1.878.247 euros y un plazo de ejecución de 18 meses.
Una vez acabadas las obras, el Consistorio rondeño ha adjudicado la gestión de la nueva terminal, que se prevé que entre en funcionamiento en el plazo aproximado de un mes.
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