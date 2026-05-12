Sucesos
A prisión un vecino de Almogía que venía drogas a jóvenes en su casa
El hombre, que inicialmente hacía repartos a domicilio con un patinete eléctrico, tenía en su casa 50 gramos de cocaína, 200 gramos de hachís y 6.400 euros en metálico
Un hombre ha sido detenido en el municipio malagueño de Almogía por presuntamente vender drogas al menudeo en la vivienda en la que residía. Con este arresto, la Guardia Civil da por desarticulado un punto de venta de estupefacientes en esta localidad.
Las pesquisas se iniciaron tras recibir los agentes informaciones sobre un vecino del pueblo que estaba vendiendo estupefacientes a jóvenes, actividad para la que utilizaba un patinete eléctrico para hacer sus desplazamientos y repartos a domicilio. La Comandancia de Málaga ha informado este martes de que el sospechoso fue sorprendido y denunciado varias veces por estar en posesión de pequeñas dosis de hachís, por lo que comenzó a realizar las ventas en su propia casa.
Transacciones muy rápidas
Aunque las características del trazado urbano y la rapidez con la que se efectuaban las transacciones dificultaron las pesquisas, los agentes pudieron comprobar un gran tránsito de personas que acudían al inmueble y permanecían en la puerta escasos segundos. A lo largo de la investigación fueron identificadas al menos 10 personas, la mayoría consumidores habituales que también fueron denuncios tras aprehenderles pequeñas dosis.
Finalmente, la autoridad judicial accedió al registro de la vivienda, donde los agentes intervinieron un total de 50 gramos de cocaína, 200 gramos de hachís, 6.400 euros en metálico, dos balanzas de precisión, armas prohibidas, útiles para la preparación y distribución de las dosis entre otros efectos. El hombre, arrestado como presunto autor de un delito contra la salud pública, ha ingresado en prisión. La investigación ha sido llevada a cabo por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Alhaurín de la Torre y componentes del Puesto de Almogía.
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