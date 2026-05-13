Antequera, UMA y Málaga TechPark preparan un foro para conectar la innovación con el tejido empresarial

Málaga TechPark, el Ayuntamiento de Antequera y la Universidad de Málaga, a través de UMA innTech, han celebrado este 13 de mayo de 2026 una nueva reunión para consolidar el enclave estratégico Málaga TechPark-Antequera. El resultado: un foro empresarial previsto para mediados de junio que acercará el ecosistema de innovación del parque tecnológico malagueño a las empresas del Polígono Industrial de Antequera y del Puerto Seco, y una mesa de trabajo específica sobre talento y formación profesional alineada con las necesidades reales del mercado local.

Esta última mesa de trabajo ha estado liderada por el alcalde de Antequera, Manuel Barón; la teniente de alcalde delegada de Turismo, Comercio y Patrimonio Mundial, Ana Cebrián; la concejala delegada de Políticas de Empleo, Actividades y Polígonos Industriales, Paqui Sánchez; la directora de IDEC Group Iberica, Maite Palomino; la responsable de Relaciones Institucionales de Málaga TechPark, Natalia Pérez; y el vicerrector de Innovación Tecnológica y Proyectos Estratégicos de la Universidad de Málaga, Javier López.

El encuentro también ha contado con la participación activa de los principales motores económicos de la comarca, representados por la Comunidad de Propietarios del Polígono Industrial de Antequera, la asociación de empresarios jóvenes ACEM Antequera, la ACIA (Asociación del Comercio e Industria de Antequera) y representantes de la Confederación de Empresarios de Málaga.

Los acuerdos alcanzados se articulan en dos frentes. El primero es el foro empresarial de junio: un encuentro para generar espacios de networking entre empresas tecnológicas de Málaga TechPark y el tejido industrial y logístico antequerano, con el objetivo de detectar sinergias y fomentar alianzas. El segundo es la puesta en marcha de una mesa de talento y capacitación en la que la UMA, a través de UMA innTech, diseñará junto a las empresas locales iniciativas formativas adaptadas a los perfiles profesionales que demanda el mercado del Puerto Seco y la comarca.

La alianza arrancó formalmente con la firma de un convenio marco de cuatro años entre Málaga TechPark —representado por su presidenta y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España— y el alcalde Manolo Barón. Desde entonces, el proyecto ha celebrado ya el foro empresarial 'Enclave Málaga TechPark-Antequera: Alianza Estratégica de Futuro', donde instituciones y empresas fijaron las áreas de desarrollo conjunto: inteligencia artificial, ciberseguridad, vehículos autónomos, industria aeroespacial y sector FoodTech.

El director general de Málaga TechPark, Felipe Romera, explicó el alcance territorial del proyecto: la iniciativa busca que las empresas tecnológicas del parque malagueño y el tejido industrial antequerano desarrollen proyectos conjuntos, exportando fuera de la capital un modelo basado en la colaboración público-privada.

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Para Antequera, el enclave representa una vía para retener talento en sectores de alto valor añadido y para conectar la posición estratégica del Puerto Seco —nudo logístico del interior de Andalucía— con la capacidad de innovación del ecosistema tecnológico de Málaga.