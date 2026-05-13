Sucesos
Cazado a 160 kilómetros por hora en un tramo limitado a 60 en la A-357 en Teba
El vehículo fue detectado en un control móvil realizado en el kilómetro 13 en la carretera de Campillos
La Guardia Civil de Tráfico ha investigado a un conductor por la presunta comisión de un delito contra la seguridad vial tras circular a 160 kilómetros por hora en un tramo limitado a 60 en la A-357 en Teba. En concreto, el Subsector de Málaga, en el marco de la campaña de control de velocidad de la Dirección General de Tráfico, estableció durante la tarde del pasado día 16 de abril un punto de verificación de velocidad en la carretera A-357, que une Campillos a Málaga-- a la altura del kilómetro 13,200, en el término municipal de Teba, limitado a una velocidad específica de 60 kilómetros por hora.
Así, según ha indicado la Guardia Civil en un comunicado, detectó el cinemómetro operado por un agente a un turismo circulando a una velocidad de 160 kilómetros por hora. Al superar en más de 80 kilómetros por hora la velocidad establecida para ese tramo de la vía (interurbana), la Guardia Civil de Tráfico abre una investigación al conductor por la presunta comisión de un delito contra la Seguridad Vial.
Por último, desde la Guardia Civil han recordado que "la velocidad excesiva reduce la capacidad de reacción, multiplica la posibilidad de sufrir un siniestro y agrava sus consecuencias. Respetar los límites de velocidad no es sólo una opción, es una obligación que salva vidas".
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