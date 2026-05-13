El Hospital de Antequera instala un sistema automatizado de dispensación de pijamas

El Hospital de Antequera ha modernizado su Servicio de Lencería con un sistema automatizado de dispensación de pijamas, una iniciativa que permitirá mejorar la organización, el control y la disponibilidad de la uniformidad hospitalaria, al tiempo que optimiza los recursos y facilita el trabajo diario de los profesionales.

El sistema se basa en equipos automatizados que permiten la entrega y recogida de prendas de forma autónoma, rápida y segura posibilitando que los profesionales obtengan su uniforme en pocos segundos. En cuanto a la recogida de prendas usadas, se realiza a través de un sistema independiente que garantiza un flujo continuo hacia lavandería.

Entre las principales ventajas de esta solución destaca la mejora en la trazabilidad de las prendas, lo que permite conocer su uso y estado. Asimismo, el sistema contribuye a mantener un stock más organizado e higiénico, evitando acumulaciones innecesarias y favoreciendo un uso más eficiente de los recursos disponibles.

La implantación de este modelo también repercute directamente en la optimización de los tiempos de trabajo. Por un lado, reduce la carga de tareas asociadas a la gestión manual de la lencería y, por otro, facilita a los profesionales el acceso a la uniformidad durante las 24 horas del día, los 365 días del año, adaptándose así a las necesidades de todos los turnos.

Además, este sistema incorpora herramientas de gestión digital que permiten analizar datos de uso y consumo, facilitando la planificación de compras y mejorando la eficiencia global del servicio. Este enfoque contribuye también a la sostenibilidad, al ajustar los procesos de lavado a la demanda real y reducir el impacto ambiental asociado.

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Desde la dirección del centro destacan que “esta incorporación supone un paso más en la modernización de los servicios de soporte del hospital, que son fundamentales para el funcionamiento diario de la actividad asistencial”. Asimismo, subrayan que el sistema implantado “mejora la disponibilidad de uniformidad para los profesionales, incrementa el control de las prendas y contribuye a una gestión más eficiente y sostenible”.