La Junta inicia las obras para acabar con los atascos en los accesos a Alhaurín de la Torre

La Junta de Andalucía ha iniciado las obras para el desdoblamiento de la carretera A-404 a su paso por el término municipal de Alhaurín de la Torre, una actuación reivindicada durante años por el alcalde alhaurino, Joaquín Villanova (PP), con la que se espera acabar con los atascos que se registran diariamente en uno de los accesos con mayor intensidad de tráfico del municipio y de la comarca del Guadalhorce.

Los trabajos, impulsados por la Consejería de Fomento, se desarrollarán entre los puntos kilométricos 22+300 y 24+600, en el tramo comprendido entre el ramal de conexión con la hiperronda (la autovía A-7) y la rotonda del Encuentro.

Las obras, que tienen un plazo de ejecución de 36 meses, contemplan la construcción de dos nuevos carriles a lo largo de un trazado de 2,2 kilómetros.

La carretera A-404 contará con dos carriles BUS/VAO para transporte público y vehículo de dos o más ocupantes. / L.O.

Más de 10 millones de euros

El contrato fue adjudicado el pasado mes de marzo a la UTE formada por Rialsa y Maygar, que presentó una oferta de 8,8 millones de euros. No obstante, el coste total de la actuación asciende a 10,2 millones, al incluir también la asistencia técnica y las expropiaciones. La obra cuenta con cofinanciación europea a través del programa operativo Feder 2021-2027.

La actuación tiene como objetivo mejorar la fluidez del tráfico en una carretera por la que circulan diariamente cerca de 30.000 vehículos. Se trata de un eje clave para los desplazamientos desde Alhaurín de la Torre hacia Málaga, la Costa del Sol y la propia autovía A-7, especialmente en las horas punta, cuando se producen retenciones de salida del municipio.

Las obras que acabarán con los atascos en los accesos a Alhaurín durarán 36 meses. / L.O.

Un carril Bus/VAO por sentido

Uno de los elementos más destacados del proyecto será la creación de una plataforma BUS-VAO, que podrá ser utilizada por vehículos con al menos dos ocupantes y por el transporte público, con el fin de favorecer una movilidad más eficiente y reducir la congestión.

La duplicación de la calzada se ejecutará por el lado norte de la carretera, debido a la presencia de arroyos y acerados urbanos en el margen sur. La calzada actual pasará a funcionar como calzada derecha y recibirá un refuerzo de firme. El tramo mantendrá una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora y contará también con alumbrado público entre los puntos kilométricos afectados.

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, ha visitado el inicio de los trabajos, que han comenzado con la señalización de la linde por la que discurrirá la nueva plataforma y con las primeras labores de desbroce y movimiento de tierras.

Mejoras

Villanova ha explicado que se trata de una actuación "fundamental" e "imprescindible" para la mejora de la movilidad y el desarrollo del municipio.

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Y ha recordado que el pasado mes de noviembre, el Consistorio alhaurino y la Diputación de Málaga abrieron un vial por la antigua carretera de la Vía, entre la avenida de Santa Clara y una nueva rotonda en la carretera de Churriana. Una salida alternativa a la A-7 que, según el alcalde, ha contribuido a aliviar de forma notable los atascos en las horas de mayor tráfico.