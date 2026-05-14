El Museo de Málaga y los Dólmenes de Antequera preparan visitas y talleres para celebrar el Día Internacional de los Museos

Como cada año, los museos y conjuntos culturales andaluces, gestionados por la Consejería de Cultura y Deporte, se suman a la conmemoración del Día Internacional de los Museos, que se celebra el 18 de mayo y que instituyó en 1977 el Consejo Internacional de Museos (ICOM, por sus siglas en inglés), con el objetivo de lograr una mayor integración de estas instituciones culturales en la sociedad.

Las propuestas, que se celebrarán en torno al día de la efeméride y que en Andalucía suman más de medio centenar, están dirigidas a todas las edades, y en la provincia malagueña se desarrollarán en el Museo de Málaga y en el Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera, con talleres y visitas guiadas de carácter singular.

La edición de este año se celebra bajo el título ‘Museos uniendo un mundo dividido’, con la que ICOM pretende destacar el potencial de estos espacios para actuar como puente entre las divisiones culturales, sociales y geopolíticas, fomentando el diálogo, el entendimiento, la inclusión y la paz. En ese sentido, la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha destacado la función que cumplen los museos y conjuntos andaluces en la “salvaguarda del patrimonio, ofreciendo, además a la sociedad un espacio para el aprendizaje y el entendimiento”.

En nuestra provincia, la pinacoteca malagueña desarrollará el 20 de mayo la actividad “Vestir un palacio. Lujo y vida cotidiana en la Alcazaba de Málaga en las colecciones del Museo de Málaga”, consistente en una visita guiada gratuita y con un aforo máximo de 26 personas. A cargo del historiador de Arte Miguel Carrillo, la visita permitirá acercarse a lo que fue la vida en la Alcazaba, con los objetos propios de la élite que vivía en el palacio y que se han conservado: su cerámica, sus inscripciones, sus aspectos religiosos. Asimismo, encontraremos también diversos elementos de arquitectura palaciega, que daban la idea del lujo que se quiso imitar, siempre con la Córdoba omeya como referencia o incluso el pasado esplendor romano. Finalmente, piezas más humildes nos hablarán del personal al servicio de los oligarcas que residían en el palacio.

Por su parte, el Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera ofrece diversas propuestas orientadas a escolares y público general, como una experiencia inmersiva con gafas de realidad virtual, el conocimiento de los sonidos inherentes al contexto prehistórico dirigido a miembros de una fundación centrada en la salud mental, visitas guiadas a sus exposiciones temporales y un taller de arte.

La programación de los diversos talleres en el Conjunto Arqueológico comenzará el catorce de mayo con ‘CreARTE II: La música como elemento intercultural’, un taller inclusivo en el que se utiliza una metodología activa para descubrir los sonidos inherentes al contexto prehistórico, traduciéndolos en paisajes sonoros. A cargo de La Tarara, mediación cultural.

La propuesta continuará el 15 de mayo con ‘La realidad inmersiva llega al Museo’, una experiencia inmersiva en la que se ofrecen gafas de realidad virtual. Al día siguiente tendrá lugar la celebración del ‘Sábado Prehistórico. Unidos por la música en el Museo’, un taller infantil en el que se transforma la historia en experiencias sonoras que conectan con el pasado remoto. A cargo de La Tarara, mediación cultural.

El 19 de mayo se llevará a cabo ‘El cole conoce nuestras exposiciones. Investigadores de la Prehistoria’, un taller escolar en el que el alumnado conocerá las dos exposiciones temporales, llevando a cabo actividades como el grabado de ídolos funerarios.

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Por último, para cerrar la sesión, el 20 de mayo los asistentes realizarán obras de arte de la mano de Ceci Pica (una de las artistas que tienen obras expuestas en la sala) en el taller de ‘El cole conoce nuestras exposiciones. Artistas contemporáneos’.