El Parque Nacional Sierra de las Nieves suma cinco puntos de recarga eléctrica para vehículos

El Parque Nacional de la Sierra de las Nieves contará con cinco puntos de recarga para vehículos eléctricos, en cinco de los municipios que forman parte del mismo para que el acceso al parque sea de la manera más sostenible posible y respetar así el entorno natural.

En principio, los puntos de recarga se van a instalar en los municipios de Casarabonela, Istán, Alozaina y Yunquera. No obstante, en el pliego de condiciones del concurso público convocado al efecto se ha incluido como mejora en la valoración de los candidatos la instalación de un punto adicional en el municipio de Ojén.

El punto de recarga de Casarabonela se instalará en la calle Puerta Alozaina, 21; el de Istán, en el aparcamiento público de la calle Calvario; el de Alozaina, en la calle Paco Trujillo; el de Yunquera, en la parcela 9002 del Polígono 7; y el de Ojén en el aparcamiento del Ayuntamiento.

La iniciativa forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Sierra de las Nieves, Parque Nacional, financiado por la Unión Europea con cargo a fondos Next Generation EU.

Adjudicación

La Mancomunidad de la Sierra de las Nieves ha sacado a concurso la instalación de los puntos de recarga eléctrica, incluidos los cargadores de baterías, la instalación eléctrica, el equipo eléctrico necesario y el servicio de asistencia técnica por un importe base de 72.582,06 euros.

El contrato tiene un plazo de ejecución de un mes y ha sido adjudicado a la empresa Altervac, S.A, por un importe de 55.525,27 euros, frente a las otras cuatro empresas que se han presentado a la convocatoria, al presentar la mejor oferta económica y ampliar dos años el periodo de garantía de la instalación e incluir el punto de recarga de Ojén.

Imagen de la Sierra de las Nieves. / L.O.

Ejes

La instalación de los puntos de recarga para vehículos eléctricos forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, que incluye iniciativas en cuatro ejes distintos: Transición verde y sostenible, mejora de la eficiencia energética, transición digital y competitividad.

Dentro de la transición verde, se van a poner en marcha nuevos senderos accesibles; paseos peatonales en entornos urbanos con espacios para bicicletas; la adquisición de bicicletas eléctricas y sistema aparca bicis con estaciones de carga, así como la creación de una red de itinerarios BTT.

En cuanto a la mejora de la eficiencia energética, se van a crear aparcamientos disuasorios en los accesos al Parque Nacional; un sistema de lanzaderas para acceder al parque mediante vehículos eléctricos; puntos de recarga para este tipo de vehículos; además de iluminación eficiente en recursos turísticos y sistemas producción energía solar fotovoltaica en edificios turísticos y aparcamientos públicos

En cuanto a la transición digital, se ha creado un portal web turístico Sierra de las Nieves con contenidos digitales; se va a crear una App con itinerarios por la Sierra de las Nieves, además de formar a los empresarios locales en competencias digitales, entre otras actuaciones.

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Y para ser más competitivos, se incluye la creación de itinerarios ecuestres, la adhesión al club ecoturismo en España, la implantación de señalización turística, la construcción de puentes colgantes en itinerarios fluviales, la mejora del camping municipal de Conejeras, el Centro etnográfico Los Rondeles en Casarabonela y la creación de una pasarela turística y mirador en Ojén, o un parque de aventuras en Casarabonela.