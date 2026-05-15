Baldomero Bellido asume un nuevo mandato en Asaja con el foco en el agua y el relevo generacional

La organización agraria Asaja Málaga celebró este viernes en Antequera su Asamblea General anual, coincidiendo con la festividad de San Isidro Labrador. Durante la jornada, Baldomero Bellido fue reelegido presidente para un nuevo mandato, encabezando una junta provincial renovada que apuesta por la incorporación de jóvenes agricultores y ganaderos para asegurar el futuro del sector.

La Asamblea General de Asaja Málaga, desarrollada en un contexto de mejora hídrica tras las recientes lluvias, sirvió para ratificar la nueva directiva de la organización. Baldomero Bellido liderará un equipo en el que se han integrado diez nuevos profesionales del sector procedentes de las comarcas de Ronda, Guadalhorce, Axarquía y la zona norte de la provincia. Esta renovación busca dotar a la organización de «savia nueva» ante los desafíos estructurales que afronta el campo malagueño.

El acto contó con la presencia del alcalde de Antequera, Manuel Barón, y la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España. Ambos representantes institucionales coincidieron en señalar la importancia estratégica del sector agrario como motor económico y social de la región, destacando su capacidad para fijar población en el ámbito rural.

Maquinaria agrícola expuesta en la asamblea / A. P.

Infraestructuras hídricas y planificación presupuestaria

A pesar de las precipitaciones registradas durante el presente año agrícola, la dirección de Asaja Málaga insistió en que el agua se mantiene como la prioridad absoluta para el sector. Bellido subrayó la necesidad de que las administraciones públicas no paralicen las obras de infraestructura hidráulica pendientes.

Otro de los ejes centrales del nuevo mandato de Bellido será incentivar la incorporación de jóvenes al campo. La nueva directiva de Asaja Málaga incluye a agricultoras y ganaderas jóvenes con el objetivo de profesionalizar y hacer más atractivo el sector. Para ello, solicitan a la Junta de Andalucía y al Gobierno central una simplificación normativa y políticas que mejoren la rentabilidad de las explotaciones agrarias.

En relación con el mercado de trabajo, la organización calificó de «lacra» la falta de mano de obra disponible, a pesar de las elevadas cifras de desempleo en la provincia. Asaja Málaga instó a revisar las políticas de empleo para que no desincentiven la actividad laboral. Asimismo, solicitan una mejor coordinación con los Planes de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) para que las obras municipales no compitan con las tareas de recolección en los periodos de mayor necesidad de trabajadores en las fincas.

España y Barón saludan a los responsables de uno de los stand / A.P.

Por su parte, la consejera Carolina España destacó que el sector agrario representa el 7% del empleo en Andalucía y reafirmó el compromiso de la Administración autonómica con la inversión en infraestructuras y el apoyo a la marca Andalucía en los mercados internacionales.

El alcalde de Antequera, Manuel Barón, agradeció que Asaja elija nuevamente Antequera para su reunión anual, reafirmando la posición de la ciudad como el centro neurálgico de la actividad agrícola y ganadera de la provincia de Málaga.