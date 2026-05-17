Los resultados en Alhaurín El Grande de las elecciones autonómicas en Andalucía: estos son los resultados de este 17-M

Las elecciones andaluzas del 17 de mayo se decidirán en buena medida por márgenes estrechos. En un Parlamento de Andalucía formado por 109 diputados, la mayoría absoluta se sitúa en 55 escaños, una frontera que puede depender de pequeñas variaciones de voto en provincias muy competidas. Entre ellas, Málaga vuelve a aparecer como una de las plazas clave de la noche electoral.

En ese mapa, Alhaurín el Grande aparece como uno de los municipios donde los populares parten con una posición más sólida si se toma como referencia el resultado de las últimas elecciones andaluzas. En 2022, con el 100% escrutado, el PP obtuvo 5.494 votos, el 59,77% del total, una ventaja muy amplia sobre el resto de candidaturas.

Alhaurín el Grande, una plaza de fuerte dominio popular

En las elecciones andaluzas de 2022, Alhaurín el Grande registró 9.250 votos contabilizados, con una participación del 58,33%. La abstención se situó en el 41,67%, con 6.607 electores que no acudieron a las urnas. Además, se contabilizaron 58 votos nulos y 66 votos en blanco.

El resultado dejó un escenario muy favorable al PP. Los populares lograron casi seis de cada diez votos emitidos y aventajaron en más de 4.000 papeletas al PSOE-A, segunda fuerza en el municipio. La diferencia fue especialmente significativa: el PP reunió 5.494 votos, frente a los 1.398 de los socialistas.

Ese resultado convierte a Alhaurín el Grande en uno de los puntos de apoyo más importantes del PP en el interior de la provincia de Málaga. La clave ahora estará en comprobar si ese respaldo se mantiene en el 17M o si una parte del voto conservador se desplaza hacia Vox.

Vox, a solo 99 votos del PSOE-A en Alhaurín el Grande

Uno de los datos más relevantes de las últimas autonómicas en Alhaurín el Grande fue la estrecha distancia entre PSOE-A y Vox. Los socialistas fueron la segunda fuerza con 1.398 votos, el 15,21%, mientras que Vox quedó muy cerca, con 1.299 votos, el 14,13%.

La diferencia entre ambas formaciones fue de solo 99 papeletas, un margen reducido que puede dar una de las lecturas políticas de la noche electoral en el municipio. Vox no disputó la primera posición al PP, pero sí se situó en condiciones de competir por el segundo puesto.

Ese equilibrio será importante para medir cómo se distribuye el voto de la derecha en Alhaurín el Grande. Si Vox crece a costa del PP, podría estrechar el margen popular en la provincia; si el PP conserva su fortaleza, el municipio volvería a ser uno de sus principales graneros de votos en Málaga.

El PSOE busca recuperar terreno en un municipio difícil

El PSOE-A quedó en segunda posición en Alhaurín el Grande, pero a una distancia muy amplia del PP. Sus 1.398 votos representaron el 15,21% del total, lejos del 59,77% alcanzado por los populares.

Para los socialistas, el reto en el 17M será doble: mantener la segunda posición frente a Vox y tratar de recuperar apoyos en un municipio donde el voto conservador se mostró claramente mayoritario en 2022. La evolución de esa distancia será una de las claves locales para interpretar si el PSOE logra resistir o pierde espacio en favor de la derecha.

La izquierda alternativa queda lejos de la disputa principal

A la izquierda del PSOE, Por Andalucía fue la opción con mayor respaldo en Alhaurín el Grande en las últimas autonómicas. La candidatura logró 457 votos, el 4,97%. Por detrás quedó Adelante Andalucía-Andalucistas, con 167 votos, el 1,82%.

Estos datos reflejan una presencia limitada de la izquierda alternativa en el municipio. La suma de ambas candidaturas quedó lejos del PSOE y muy distante del bloque de la derecha, por lo que una de las incógnitas será si estas fuerzas logran ampliar su espacio o si la fragmentación vuelve a reducir sus opciones.