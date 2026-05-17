Los resultados en Alhaurín de la Torre de las elecciones autonómicas en Andalucía: estos son los resultados de este 17-M

Las elecciones andaluzas del 17 de mayo se decidirán en buena medida por márgenes muy estrechos. En un Parlamento de Andalucía formado por 109 diputados, la mayoría absoluta se sitúa en 55 escaños, una frontera que puede depender de pequeñas variaciones de voto en provincias muy competidas. Entre ellas, Málaga aparece como una de las plazas clave de la noche electoral.

La provincia malagueña elige 17 diputados en estos comicios, solo por detrás de Sevilla, que reparte 18. Ese peso convierte a Málaga en un territorio decisivo para el objetivo de Juanma Moreno: reeditar una mayoría suficiente que permita al PP gobernar en solitario y evitar una negociación con Vox.

En ese mapa provincial, Alhaurín de la Torre se presenta como uno de los municipios relevantes para medir la fortaleza del PP en el entorno metropolitano de Málaga. En las elecciones andaluzas de 2022, los populares ganaron con claridad y se quedaron muy cerca de alcanzar la mitad de los votos emitidos.

Alhaurín de la Torre, una victoria amplia del PP en 2022

En las elecciones andaluzas de 2022, con el 100% escrutado, el PP fue la fuerza más votada en Alhaurín de la Torre con 8.897 votos, el 49,91% del total. Los populares lograron una ventaja muy amplia sobre el PSOE-A, que quedó en segunda posición con 2.966 votos, el 16,64%.

La diferencia entre ambas formaciones fue de 5.931 papeletas, un margen que refleja el peso del voto popular en el municipio. Ese resultado convierte a Alhaurín de la Torre en una de las plazas importantes para el PP en la provincia de Málaga, especialmente en un escenario autonómico en el que cada escaño puede resultar determinante para alcanzar la mayoría absoluta.

Vox se queda cerca del PSOE-A y puede disputar la segunda posición

Uno de los datos más destacados de las últimas autonómicas en Alhaurín de la Torre fue la distancia entre PSOE-A y Vox. Los socialistas lograron 2.966 votos, mientras que Vox obtuvo 2.627 papeletas, el 14,74%.

La diferencia fue de solo 339 votos, un margen estrecho que convierte la pelea por la segunda posición en una de las lecturas políticas del 17M en el municipio. Vox no estuvo cerca de disputar la primera plaza al PP, pero sí se situó como una fuerza relevante dentro del bloque de la derecha y muy próxima al PSOE.

La participación, una de las claves en Alhaurín de la Torre

Alhaurín de la Torre registró en las últimas elecciones andaluzas 17.987 votos contabilizados, con una participación del 58,86%. La abstención se situó en el 41,14%, con 12.571 electores que no acudieron a las urnas.

Ese dato convierte la movilización en un factor relevante de cara al 17M. En un municipio con un censo amplio y un peso electoral significativo dentro de la provincia, cualquier variación en la participación puede alterar la distancia entre los principales partidos.

Además, se contabilizaron 161 votos nulos, el 0,9%, y 173 votos en blanco, el 0,97%.

La izquierda alternativa supera los 2.000 votos, pero queda lejos del PSOE

A la izquierda del PSOE, Por Andalucía fue la candidatura con más apoyo en Alhaurín de la Torre en 2022. Logró 1.294 votos, el 7,26%. Por detrás quedó Adelante Andalucía-Andalucistas, con 765 votos, el 4,29%.

Entre ambas candidaturas sumaron 2.059 votos, una cifra relevante pero insuficiente para acercarse al PSOE-A, que mantuvo la segunda posición en el municipio. La incógnita para el 17M será si la izquierda alternativa logra reorganizar ese espacio o si la fragmentación vuelve a limitar sus opciones en una provincia donde el último escaño puede depender de diferencias muy ajustadas.