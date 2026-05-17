Los resultados en Antequera de las elecciones autonómicas en Andalucía: estos son los resultados de este 17-M

Las elecciones andaluzas del 17 de mayo se decidirán en buena medida por márgenes muy estrechos. En un Parlamento de Andalucía formado por 109 diputados, la mayoría absoluta se sitúa en 55 escaños, una frontera que puede depender de pequeñas variaciones de voto en provincias muy competidas, como Málaga.

La provincia malagueña elige 17 diputados en estos comicios, solo por detrás de Sevilla, que reparte 18. Ese peso convierte a Málaga en un territorio decisivo para el objetivo de Juanma Moreno: reeditar una mayoría suficiente que permita al PP gobernar en solitario y evitar una negociación con Vox.

En ese mapa provincial, Antequera se presenta como uno de los municipios más relevantes del interior de Málaga. Su volumen electoral y el amplio respaldo que el PP obtuvo en las últimas autonómicas convierten a la ciudad en una plaza clave para medir la fortaleza de los populares fuera de la capital y de la Costa del Sol.

Antequera, una victoria clara del PP en las últimas andaluzas

En las elecciones andaluzas de 2022, con el 100% escrutado, el PP fue la fuerza más votada en Antequera con 9.601 votos, el 51,18% del total. Los populares superaron la mitad de los apoyos emitidos y lograron una ventaja amplia sobre el PSOE-A, que quedó en segunda posición con 4.434 votos, el 23,64%.

La diferencia entre ambas formaciones fue de 5.167 papeletas, un margen que refleja el fuerte peso del PP en el municipio. Ese resultado convirtió a Antequera en una de las plazas más sólidas para los populares en el interior de la provincia de Málaga.

La clave ahora estará en comprobar si el PP consigue mantener ese nivel de apoyo el 17M o si una parte del voto conservador se desplaza hacia Vox, una variable que puede condicionar el reparto final de diputados por Málaga.

Vox queda como tercera fuerza, lejos del PSOE-A

En Antequera, Vox fue la tercera candidatura más votada en las últimas elecciones andaluzas. La formación obtuvo 2.064 votos, el 11% del total, por detrás del PSOE-A, que alcanzó 4.434 papeletas.

La distancia entre socialistas y Vox fue de 2.370 votos, un margen más amplio que el registrado en otros municipios malagueños donde ambas fuerzas quedaron más próximas. Aun así, el comportamiento de Vox será una de las lecturas del 17M, especialmente por su posible impacto dentro del bloque de la derecha.

Si Vox crece a costa del PP, podría reducir el margen popular en la provincia. Si, por el contrario, los populares retienen su apoyo, Antequera volvería a funcionar como uno de los grandes puntos de apoyo del PP en Málaga.

La participación, un dato clave para interpretar el resultado

Antequera registró en las últimas andaluzas 18.961 votos contabilizados, con una participación del 58,81%. La abstención se situó en el 41,19%, con 13.279 electores que no acudieron a las urnas.

Ese dato convierte la movilización en un factor relevante para el 17M. En un municipio con un peso electoral notable dentro del interior malagueño, cualquier variación en la participación puede modificar la distancia entre los principales partidos y afectar al equilibrio provincial.

Además, se contabilizaron 203 votos nulos, el 1,07%, y 203 votos en blanco, el 1,08%.

La izquierda alternativa busca ampliar su espacio

A la izquierda del PSOE, Por Andalucía fue la candidatura con más apoyo en Antequera en 2022. Logró 1.025 votos, el 5,46%. Por detrás quedó Adelante Andalucía-Andalucistas, con 530 votos, el 2,83%.

Entre ambas candidaturas sumaron 1.555 votos, una cifra relevante, aunque insuficiente para acercarse al PSOE-A, que mantuvo con claridad la segunda posición en el municipio. La incógnita para el 17M será si la izquierda alternativa logra reorganizar ese espacio o si la fragmentación vuelve a limitar sus opciones.

El comportamiento de este electorado también será importante para los socialistas, que necesitan consolidar su segunda posición y evitar fugas hacia otras candidaturas progresistas.

Antequera, una plaza clave para medir la fuerza del PP en Málaga

Con estos datos, Antequera llega al 17M como uno de los municipios donde se medirá la fortaleza real del PP en el interior de Málaga. Los populares ganaron en 2022 con más de la mitad de los votos, mientras el PSOE-A mantuvo la segunda posición y Vox quedó como tercera fuerza.