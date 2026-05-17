Los resultados en Cártama de las elecciones autonómicas en Andalucía: estos son los resultados de este 17-M

Las elecciones andaluzas del 17 de mayo llegan con una pregunta central: si Juanma Moreno podrá revalidar una mayoría suficiente para gobernar en solitario o si el PP tendrá que abrir una negociación con Vox. La respuesta puede depender de un puñado de votos en provincias muy competidas. Y entre ellas, Málaga vuelve a ocupar un papel decisivo. El Parlamento de Andalucía cuenta con 109 diputados y la mayoría absoluta está fijada en 55 escaños. En ese reparto, Málaga elige 17 representantes, solo uno menos que Sevilla, que reparte 18. Su peso electoral convierte a la provincia en una de las grandes plazas de la noche electoral y en un termómetro clave para medir la fortaleza real del PP, el crecimiento de Vox y la capacidad de reacción de la izquierda.

En ese mapa provincial, Cártama aparece como uno de los municipios relevantes del Valle del Guadalhorce. En las elecciones andaluzas de 2022, con el escrutinio al 100%, el PP logró 4.630 votos, el 45,67%, y se impuso con claridad al PSOE-A y a Vox.

El PP ganó en Cártama con más del 45% de los votos en 2022

Cártama fue en 2022 uno de los apoyos importantes del PP en el área metropolitana de Málaga. Los populares reunieron 4.630 votos, el 45,67% del total, y aventajaron en más de 2.400 papeletas al PSOE-A, que fue la segunda fuerza con 2.172 votos y el 21,42%.

Ese resultado sitúa al municipio como una plaza de interés para medir la fortaleza del PP en el Valle del Guadalhorce. Mantener ese nivel de respaldo será clave para los populares en una provincia donde el reparto de escaños puede depender de diferencias muy ajustadas.

La incógnita está en comprobar si el PP conserva esa base electoral o si una parte de su voto se desplaza hacia Vox. En 2022, la formación de derecha obtuvo en Cártama 1.638 votos, el 16,16%, un resultado relevante aunque todavía lejos de disputar la primera posición.

Vox, el factor que puede alterar el reparto del voto conservador

Vox fue la tercera fuerza en Cártama en las últimas elecciones andaluzas. Su papel en los comicios del 17M será una de las claves de lectura de la noche electoral, no tanto por su capacidad de superar al PP, sino por el efecto que pueda tener sobre el equilibrio interno del bloque de la derecha.

Si Vox crece a costa de los populares, el margen provincial del PP podría estrecharse. En unas elecciones donde uno o dos diputados pueden condicionar la mayoría absoluta de Juanma Moreno, municipios como Cártama pueden tener impacto en la suma final de Málaga.

La batalla, por tanto, no estará solo en quién gana en el municipio, sino en cómo se distribuye el voto entre PP y Vox. Ese reparto puede influir en el escenario de gobernabilidad en Andalucía.

El PSOE busca recortar distancia en el Valle del Guadalhorce

El PSOE-A fue la segunda fuerza en Cártama en 2022, con 2.172 votos y el 21,42%. La distancia con el PP fue amplia, pero los socialistas mantienen una base electoral relevante en el municipio y aspiran a reducir diferencias en una provincia decisiva.

Para el PSOE, el reto pasa por movilizar a su electorado, atraer parte del voto abstencionista y evitar fugas hacia otras candidaturas de izquierda. En una elección marcada por márgenes ajustados, cualquier incremento de participación puede alterar el resultado tanto en Cártama como en el conjunto provincial.

En las andaluzas de 2022 votaron en Cártama 10.265 personas, lo que supuso una participación del 51,8%. La abstención alcanzó el 48,2%, con 9.551 electores que no acudieron a las urnas. Esa bolsa de votantes puede ser una de las claves del 17M.

Por Andalucía y Adelante se disputan el espacio a la izquierda del PSOE

A la izquierda del PSOE, Por Andalucía fue la candidatura más votada en Cártama en 2022. Logró 679 votos, el 6,7%, por delante de Adelante Andalucía-Andalucistas, que obtuvo 372 papeletas y el 3,67%.

La diferencia entre ambas opciones fue de algo más de 300 votos, pero el espacio de la izquierda alternativa vuelve a depender de su capacidad para concentrar apoyos y evitar que la fragmentación limite sus opciones de representación por Málaga.

En una provincia que reparte 17 escaños, cada punto de voto puede ser decisivo. La evolución de Por Andalucía y Adelante Andalucía será una de las lecturas de la noche electoral, especialmente si el PP queda por debajo de la mayoría absoluta y el tablero obliga a mirar con detalle el reparto provincial.