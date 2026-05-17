Elecciones andaluzas
Los resultados en Coín de las elecciones autonómicas en Andalucía: estos son los resultados de este 17-M
El municipio malagueño de Coín, donde el PP obtuvo más del 51% de los votos en 2022, se perfila como un termómetro clave para medir la fortaleza electoral de los populares frente a Vox en el Valle del Guadalhorce
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Las elecciones andaluzas del 17 de mayo llegan con una pregunta central: si Juanma Moreno podrá revalidar una mayoría suficiente para gobernar en solitario o si el PP tendrá que abrir una negociación con Vox. La respuesta puede depender de un puñado de votos en provincias muy competidas. Y entre ellas, Málaga vuelve a ocupar un papel decisivo.
En ese mapa provincial, Coín aparece como uno de los municipios relevantes del Valle del Guadalhorce. En las elecciones andaluzas de 2022, con el escrutinio al 100%, el PP logró 4.300 votos, el 51,92%, y se impuso con claridad al resto de candidaturas. La segunda posición fue para Vox, que obtuvo 1.380 votos, el 16,66%, por delante del PSOE-A, que quedó tercero con 1.191 papeletas y el 14,38%.
El PP superó el 51% de los votos en Coín en 2022
Coín fue en 2022 uno de los apoyos sólidos del PP en el interior de la provincia de Málaga. Los populares reunieron 4.300 votos y superaron la mitad de los sufragios emitidos, con una ventaja de casi 3.000 papeletas sobre Vox, segunda fuerza en el municipio.
Ese resultado sitúa a Coín como una plaza de interés para medir la capacidad del PP de mantener su fortaleza en el Valle del Guadalhorce. En una provincia donde el reparto final de escaños puede depender de diferencias ajustadas, conservar ese nivel de apoyo será clave para los populares.
La incógnita está en comprobar si el PP mantiene esa base electoral o si una parte del voto conservador se desplaza hacia Vox. En 2022, la formación de derecha ya consiguió situarse como segunda fuerza en Coín, por delante del PSOE-A, un dato que añade relevancia al comportamiento del municipio el 17M.
Vox parte como segunda fuerza y puede condicionar el bloque de la derecha
Vox obtuvo 1.380 votos en Coín en las últimas elecciones andaluzas, el 16,66% del total. Su resultado le permitió superar al PSOE-A por 189 papeletas y convertirse en la principal alternativa al PP en el municipio.
Su papel será una de las claves de lectura de la noche electoral. No tanto por su capacidad de disputar la primera posición al PP, sino por el efecto que pueda tener sobre el equilibrio interno del bloque de la derecha. Si Vox crece a costa de los populares, el margen provincial del PP podría estrecharse y complicar el objetivo de alcanzar la mayoría absoluta.
La batalla, por tanto, no estará solo en quién gana en Coín, sino en cómo se reparte el voto entre PP y Vox. Ese equilibrio puede influir en la suma provincial de Málaga y, por extensión, en el escenario de gobernabilidad en Andalucía.
El PSOE busca recuperar la segunda posición
El PSOE-A afronta el 17M con el reto de recuperar terreno en Coín. En las andaluzas de 2022 fue tercera fuerza, con 1.191 votos y el 14,38%, por detrás de Vox y a mucha distancia del PP.
Para los socialistas, la movilización de su electorado será una de las claves. En una elección de márgenes estrechos, reducir la distancia con el PP y recuperar espacio frente a Vox puede ser importante para mejorar las opciones del bloque de la izquierda en la provincia de Málaga.
El PSOE también tendrá que evitar fugas hacia otras candidaturas progresistas y atraer a votantes que pudieron abstenerse en anteriores comicios. En Coín, la abstención fue elevada: 6.824 electores no acudieron a las urnas en 2022, el 44,89% del censo.
Por Andalucía y Adelante se reparten el espacio a la izquierda del PSOE
A la izquierda del PSOE, Por Andalucía fue la candidatura más votada en Coín en las andaluzas de 2022. Logró 555 votos, el 6,7%, por delante de Adelante Andalucía-Andalucistas, que obtuvo 282 papeletas y el 3,4%.
La distancia entre ambas candidaturas fue de 273 votos, pero el espacio de la izquierda alternativa vuelve a depender de su capacidad para concentrar apoyos y evitar que la fragmentación limite sus opciones de representación por Málaga.
En una provincia que reparte 17 escaños, cada punto de voto puede ser decisivo. La evolución de Por Andalucía y Adelante Andalucía será una de las lecturas de la noche electoral, especialmente si el PP queda por debajo de la mayoría absoluta y el reparto provincial se convierte en determinante.
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