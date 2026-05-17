Elecciones andaluzas
Los resultados en Ronda de las elecciones autonómicas en Andalucía: estos son los resultados de este 17-M
El municipio serrano fue clave para la victoria del PP en 2022, otorgando más de 7.700 votos a los populares, y su resultado será un indicador importante de la tendencia electoral
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Las elecciones andaluzas del 17 de mayo llegan con una pregunta central: si Juanma Moreno podrá revalidar una mayoría suficiente para gobernar en solitario o si el PP tendrá que abrir una negociación con Vox. La respuesta puede depender de un puñado de votos en provincias muy competidas. Y entre ellas, Málaga vuelve a ocupar un papel decisivo. El Parlamento de Andalucía cuenta con 109 diputados y la mayoría absoluta está fijada en 55 escaños. En ese reparto, Málaga elige 17 representantes, solo uno menos que Sevilla, que reparte 18. Su peso electoral convierte a la provincia en una de las grandes plazas de la noche electoral y en un termómetro clave para medir la fortaleza real del PP, el crecimiento de Vox y la capacidad de reacción de la izquierda. En ese mapa provincial, Ronda aparece como uno de los municipios de referencia del interior de Málaga y de la Serranía. En las elecciones andaluzas de 2022, con el escrutinio al 100%, el PP logró 7.796 votos, el 51,48%, y se impuso con claridad al PSOE-A y a Vox.
El PP superó el 51% de los votos en Ronda en 2022
Ronda fue en 2022 uno de los grandes apoyos del PP en el interior de la provincia de Málaga. Los populares reunieron 7.796 votos, más de la mitad de los sufragios emitidos, y aventajaron en 4.592 papeletas al PSOE-A, que fue la segunda fuerza con 3.204 votos y el 21,16%.
Ese resultado convierte a Ronda en una plaza importante para medir la capacidad del PP de mantener su fortaleza fuera del litoral y del área metropolitana. En una provincia donde el reparto final de escaños puede depender de diferencias ajustadas, conservar ese nivel de apoyo será clave para los populares.
La incógnita está en comprobar si el PP mantiene esa base electoral o si una parte del voto conservador se desplaza hacia Vox. En 2022, la formación de derecha obtuvo en Ronda 1.902 votos, el 12,56%, una cifra relevante aunque lejos de disputar la primera posición.
Vox, tercera fuerza y factor de equilibrio en la derecha
Vox fue la tercera fuerza en Ronda en las últimas elecciones andaluzas. Su papel en los comicios del 17M será una de las claves de lectura de la noche electoral, no tanto por su capacidad de superar al PP, sino por el efecto que pueda tener sobre el equilibrio interno del bloque de la derecha.
Si Vox crece a costa de los populares, el margen provincial del PP podría estrecharse y complicar el objetivo de alcanzar la mayoría absoluta. En una provincia que reparte 17 diputados, pequeños movimientos de voto pueden condicionar el último escaño en juego.
La batalla, por tanto, no estará solo en quién gana en Ronda, sino en cómo se distribuye el voto entre PP y Vox. Ese reparto puede influir en la suma provincial de Málaga y, por extensión, en el escenario de gobernabilidad en Andalucía.
El PSOE busca recortar distancia en la Serranía
El PSOE-A afronta el 17M con el reto de reducir la distancia con el PP en Ronda. En las andaluzas de 2022 fue segunda fuerza, con 3.204 votos y el 21,16%, pero quedó a más de 30 puntos de los populares.
Para los socialistas, la movilización de su electorado será una de las claves. En una elección de márgenes estrechos, recortar diferencias en municipios con peso comarcal como Ronda puede ser importante para mejorar las opciones del bloque de la izquierda en la provincia de Málaga.
El PSOE también tendrá que evitar fugas hacia otras candidaturas progresistas y atraer a votantes que pudieron abstenerse en anteriores comicios. En Ronda, la abstención alcanzó el 43,13% en 2022, con 11.627 electores que no acudieron a las urnas.
Por Andalucía y Adelante se disputan el espacio a la izquierda del PSOE
A la izquierda del PSOE, Por Andalucía fue la candidatura más votada en Ronda en las andaluzas de 2022. Logró 885 votos, el 5,84%, por delante de Adelante Andalucía-Andalucistas, que obtuvo 442 papeletas y el 2,92%.
La diferencia entre ambas candidaturas fue de 443 votos, pero el espacio de la izquierda alternativa vuelve a depender de su capacidad para concentrar apoyos y evitar que la fragmentación limite sus opciones de representación por Málaga.
En una provincia que reparte 17 escaños, cada punto de voto puede ser decisivo. La evolución de Por Andalucía y Adelante Andalucía será una de las lecturas de la noche electoral, especialmente si el PP queda por debajo de la mayoría absoluta y el reparto provincial se convierte en determinante.
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