Historia
Cañete la Real impulsa un proyecto para proteger su valioso arte rupestre
El municipio impulsa un proyecto de investigación que pone en valor su riqueza
Cañete la Real plantea iniciar los pasos para impulsar un proyecto de investigación, protección y difusión que permita poner en valor sus importantes conjuntos de arte rupestre. En esta línea, se mantuvo recientemente un encuentro en el que participaron Pedro Cantalejo, arqueólogo y uno de los mayores expertos en arte rupestre del sur de la Península Ibérica, Luis Efrén Fernández, conservador y director del Instituto de Investigación de la Cueva de Nerja, y Andrés Morón, alcalde de Cañete la Real.
El municipio cuenta en su territorio con cuatro abrigos naturales que conservan pinturas y grabados rupestres ubicados en localizaciones del entorno de la Sierra del Padrastro, la pedanía de La Atalaya y Las Herrizas. Se trata de arte rupestre esquemático en el que se observan antropomorfos, signos serpentiformes, circulares, diferentes trazos e incluso fauna, representando a un cuadrúpedo mediante una figura pectiniforme.
El impulso de la investigación para confirmar este hecho supondría dar un salto a otra era de la prehistoria y elevar de manera exponencial la relevancia del arte rupestre del municipio, que podría ser incluido en la candidatura a Patrimonio Mundial.
Los principales descubrimientos del arte rupestre de Cañete la Real fueron realizados en la década de los 80 por el arqueólogo Ángel Recio Ruiz con la colaboración del espeleólogo local Antonio Aranda Cruces. Actualmente, los abrigos están amparados bajo la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía como Bienes de Interés Cultural (BIC).
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