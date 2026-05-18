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Elecciones 17M

Manolo Barón anuncia que optará a la reelección como alcalde de Antequera

El PP consigue en el municipio Antequera 10.370 votos, el 49.25% de los votos, más del doble que la segunda fuerza, el PSOE, que logra 4.537 (21.54%)

Rueda de prensa de Barón este domingo en la sede del PP donde ha anunciado que se volverá a presentar.

Rueda de prensa de Barón este domingo en la sede del PP donde ha anunciado que se volverá a presentar. / L.O.

Amanda Pinto

La euforia vivida en la sede del Partido Popular de Antequera durante la noche electoral del 17 de mayo no solo se debió al histórico resultado en clave autonómica. En medio de las celebraciones por la contundente victoria, el actual alcalde de la ciudad, Manolo Barón, lanzó el anuncio más esperado por la militancia local: se presentará oficialmente como candidato a la reelección en las próximas elecciones municipales.

Arropado por una multitud de afiliados, interventores y apoderados, Barón compareció para analizar un escrutinio que, con el 100% completado, otorgó al PP un respaldo masivo de 10.370 votos en el municipio (un 49.25%). Estas cifras sitúan a los populares en una posición de «mayoría absolutísima» en Antequera, superando con creces la suma de todas las fuerzas de la oposición juntas.

Una diferencia «bárbara» como trampolín local

El discurso del regidor estuvo marcado por la enorme distancia obtenida frente a su principal rival político. El Partido Socialista (PSOE) se posicionó como segunda fuerza local con 4.537 votos (21.54%); seguido por Vox, con 2.709 (12.86%); Adelante Andalucía, con 1.543 (7.32%); Por Andalucía, con 907 apoyos; y SALF, con 481 (4.3%).

«Este escrutinio nos da la fuerza suficiente para afrontar el próximo año unas elecciones municipales para seguir consolidando una nueva mayoría absoluta en nuestra ciudad», afirmó con determinación el ya candidato, prometiendo devolver la confianza depositada por sus vecinos. «Vamos a poner este resultado al servicio de los antequeranos para seguir trabajando y gobernando por esta Antequera del alma que tanto queremos y a la que tanto debemos».

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Con este anuncio, el panorama político local arranca motores de cara a las municipales, con un Manolo Barón fuertemente respaldado por unas cifras que consolidan al PP como el líder indiscutible del electorado antequerano.

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