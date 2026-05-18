El Paseo Real acogerá una exposición de documentos históricos de la comarca de Antequera

La Diputación de Málaga inaugura el próximo 9 de junio una exposición en el Paseo Real de Antequera con reproducciones de documentos históricos de siete municipios de la comarca. La muestra, enmarcada en la Semana Internacional de los Archivos (SIA) 2026, permanecerá abierta al público hasta el 30 de junio. Las personas interesadas en participar en los actos del día 9 pueden inscribirse desde hoy a través de malaga.es/archivo.

La exposición, titulada SIA 2026. La comarca de Antequera y su patrimonio documental, recoge en distintos mupis reproducciones de documentos históricos procedentes de Alameda, Antequera, Casabermeja, Fuente de Piedra, Humilladero, Mollina y Villanueva de la Concepción. Los paneles se instalarán en el Paseo Real, uno de los espacios públicos de mayor tránsito de la ciudad.

La iniciativa se organiza en colaboración con el Ayuntamiento de Antequera y la Real Academia de Nobles Artes de Antequera.

Cartel de la Semana de los Archivos al patrimonio documental de la comarca de Antequera / L.O.

El lema elegido este año por el Consejo Internacional de Archivos es «Archivos para la Justicia: derechos, memoria y futuro». Bajo ese paraguas, la Diputación pone en valor el papel de los archivos en la conservación de la historia y la identidad de los pueblos.

Así lo ha explicado la diputada responsable del Archivo General de la Diputación de Málaga, María del Carmen Martínez, que ha subrayado la función de los archivos como garantes de la memoria colectiva.

Además de la inauguración de la exposición en el Paseo Real, la jornada del 9 de junio incluye visitas guiadas al archivo municipal de Antequera, al Museo de Arte de la Diputación (MAD), ubicado en la Casa de Los Colarte, y al Museo de la Ciudad de Antequera.

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La Diputación pondrá a disposición de los participantes un autobús desde Málaga con plazas limitadas. La inscripción para todos los actos está abierta desde hoy en malaga.es/archivo.