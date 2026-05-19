Antequera hace entrega de los diplomas del Programa de Empleo y Formación ‘Sociosanitario II’ a 15 alumnas mayores de 52 años

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Antequera ha acogido al mediodía de hoy martes 19 de mayo el acto de entrega de diplomas acreditativos del Programa de Empleo y Formación “Sociosanitario II”, iniciativa impulsada por el Área de Políticas de Empleo, Actividades y Polígonos Industriales y dirigida especialmente a favorecer la inserción laboral de personas mayores de 52 años.

El acto ha estado presidido por el alcalde de Antequera, Manolo Barón, y la concejal delegada de Políticas de Empleo, Paqui Sánchez, quienes han felicitado a las participantes y al equipo técnico por el trabajo desarrollado durante los últimos doce meses.

En total, han participado 19 personas entre personal administrativo, dirección, equipo docente y alumnas, siendo 15 las alumnas beneficiarias directas de este programa formativo y laboral pertenecientes al colectivo de mayores de 52 años.

Durante el desarrollo del programa, las alumnas han recibido formación correspondiente a dos certificados profesionales: “Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio” y “Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales”.

En el primero de los certificados, las prácticas se han desarrollado en colaboración con el Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Antequera, prestando atención en domicilios de usuarios en situación de dependencia. Por otra parte, las prácticas correspondientes al segundo certificado se han llevado a cabo en distintas instituciones sociales del municipio como FAISEM, AFEDAC, EDAU, ADIPA, la Residencia San Juan de Dios y la de Conde de Pinofiel.

El alcalde Manolo Barón ha felicitado a las participantes por “el compromiso, la dedicación y la presencia tan maravillosa” demostrada durante el programa, destacando además la unión creada entre ellas a lo largo de este tiempo. “Nunca olvidéis que esta sociedad, la antequerana, da oportunidades; simplemente hay que saber responder como vosotras lo habéis hecho”, señaló, subrayando además la importante responsabilidad que asumirán a partir de ahora ayudando a personas que necesitan atención y cuidados. “Estoy muy tranquilo y satisfecho porque sé que esas antequeranas y antequeranos que os van a necesitar van a estar en las mejores manos”, añadió.

Por su parte, la concejal Paqui Sánchez destacó el componente humano y social de este programa formativo, explicando que “en este caso trabajábamos con personas, con mayores y con colectivos específicos, lo que lo convierte en un programa especialmente sensible y bonito”. Sánchez agradeció además la colaboración de las distintas instituciones sociales participantes, esenciales para el desarrollo de las prácticas del segundo certificado profesional.

Noticias relacionadas

La edil también puso en valor el trabajo realizado por las alumnas en los distintos centros colaboradores, asegurando que “habéis dejado el listón del Ayuntamiento muy alto porque habéis sido nuestra imagen en las instituciones sociales y estaban encantadísimos con vosotras”. Además, incidió en que esta entrega de diplomas supone “el inicio de una nueva etapa”, destacando que el programa ha permitido ofrecer una segunda oportunidad a personas que necesitaban reincorporarse al mercado laboral y retomar su formación profesional.