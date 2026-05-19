Antequera presenta el cartel y la programación de la Feria de Primavera 2026

Antequera ha anunciado el cartel y la programación de actividades de la Feria de Primavera 2026, en un acto presidido por el alcalde de Antequera, Manolo Barón, junto a las tenientes de alcalde Elena Melero y Ana Cebrián, contando también con la participación de Diego Vela como responsable de EDAU.

La principal singularidad de esta edición reside en el carácter inclusivo del cartel oficial de la feria, realizado por cuatro alumnos del Centro de Recursos específico para personas con Trastorno del Espectro del Autismo (EDAU): Adrián López, Narciso Quintana, Mario Moreno y Sergio García. El Alcalde destacó que esta iniciativa “supone que Antequera apuesta y está concienciada por la inclusión, no solamente educativa o profesional, sino también lúdica”, agradeciendo además la implicación del profesorado y monitores del centro.

Por su parte, Diego Vela calificó la experiencia como “una alegría enorme” para EDAU, subrayando que el cartel “representa una oportunidad de mostrar capacidades extraordinarias que muchas veces no se ven”. Además, destacó la creatividad, ilusión y esfuerzo de los alumnos participantes, agradeciendo al Ayuntamiento “abrir este espacio y ayudar a que el autismo sea una realidad presente también en la ciudad de Antequera”.

Los propios autores del cartel explicaron durante el acto el significado de los elementos representados en la obra, entre ellos la cabra como símbolo de la tradición ganadera de la feria, la Puerta de Estepa como lugar emblemático donde se instala cada año el cartel anunciador y una niña vestida de flamenca realizada con piezas de puzzle de colores, representando la diversidad y la inclusión.

En cuanto a la programación, la teniente de alcalde Elena Melero destacó la vuelta de Expomaq, la feria de maquinaria agrícola de carácter bianual, que reunirá a 13 expositores y más de 4.000 metros cuadrados de exposición en el recinto ferial. Además, recordó la celebración de Agrogant con la exposición de raza caprina malagueña, talleres familiares, granja escuela y jornadas técnicas agroganaderas.

Elena Melero también puso el foco en la programación musical gratuita prevista para las noches de feria, con la actuación de La Húngara el viernes 29 de mayo, Cali y El Dandee el sábado 30 y el espectáculo familiar “El Ladrón de Arabia”, tributo a Aladdin, el domingo 31 de mayo.

La Teniente de Alcalde de Fiestas Mayores y Tradiciones recordó igualmente la celebración de la tradicional ofrenda floral a Nuestra Señora de los Remedios el viernes 29 de mayo, así como la puesta en marcha de los días de la infancia y de la denominada “feria sin ruido” para facilitar el disfrute de las personas con trastorno del espectro autista.

Por su parte, la teniente de alcalde Ana Cebrián informó de la recuperación de la colaboración con Sabor a Málaga dentro del espacio agroalimentario “Antequera ¡Qué Bien Me Sabe!”, que contará con 25 expositores de toda la provincia y más de 600 metros cuadrados dedicados a la promoción gastronómica y de productos locales. La programación incluirá degustaciones, presentaciones, catas, talleres y una ludoteca infantil para favorecer la participación de las familias.

El alcalde Manolo Barón incidió además en la importancia de la implicación del tejido asociativo y empresarial en la feria, destacando tanto las casetas instaladas en el centro urbano como las del recinto ferial, así como el impacto económico y promocional que supone la celebración de esta cita para la ciudad y la comarca.

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La programación completa de la Feria de Primavera 2026 incluye además festejos taurinos, animación musical continuada con DJs, campañas de reciclaje, servicio especial de tren al recinto ferial y numerosas propuestas gastronómicas, culturales y familiares.