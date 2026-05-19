Antequera y Turismo Costa del Sol impulsan una campaña de concienciación turística entre escolares

El Ayuntamiento de Antequera y Turismo Costa del Sol han puesto en marcha este martes 19 de mayo en el Museo de la Ciudad de Antequera (MVCA) una jornada de concienciación turística dirigida a escolares del municipio, en la que participan un total de 265 alumnos y alumnas de distintos centros educativos de la ciudad.

El inicio de la actividad ha contado con la presencia del alcalde de Antequera, Manolo Barón, la teniente de alcalde delegada de Turismo, Ana Cebrián, la concejal delegada de Educación, Sara Ríos, así como de Rafael Fuentes, en representación de Turismo Costa del Sol.

Los centros participantes en esta iniciativa han sido Nuestra Señora de la Victoria, CEIP Veracruz, La Salle y Salesianos, desarrollándose la actividad a lo largo de toda la mañana en el salón de actos del MVCA.

Durante su intervención, el alcalde de Antequera ha destacado la importancia de acercar al alumnado el conocimiento del turismo como uno de los principales motores económicos de la provincia y del municipio. En este sentido, subrayó que “el objetivo de esta jornada es empezar con los escolares a que conozcan la importancia y el conocimiento de lo que es el turismo para Málaga y para Antequera”, recordando además que la Costa del Sol constituye “la marca líder española en materia turística”.

Manolo Barón ha incidido además en el valor del turismo como “una industria de primerísimo nivel” capaz de generar “economía, bienestar y progreso”, defendiendo también la necesidad de “promoverlo, enriquecerlo y protegerlo” por su capacidad de generar empleo y oportunidades.

Por su parte, Rafael Fuentes agradeció la colaboración del Ayuntamiento de Antequera y puso en valor la implicación municipal en el desarrollo de esta campaña educativa, destacando que Antequera es “un referente de turismo de interior a nivel de toda España”. Además, explicó que el principal objetivo de la iniciativa es “concienciar desde pequeños de la verdadera importancia que tiene el sector turístico para generar empleo y riqueza”.

La actividad incluye además la entrega de un cómic didáctico a cada alumno participante, incorporando contenidos divulgativos y juegos educativos relacionados con el turismo y el conocimiento del territorio. Del mismo modo, se ha organizado un concurso de dibujo y redacción cuyo premio consistirá en una visita para toda la clase ganadora al parque Selwo.

La teniente de alcalde delegada de Turismo, Ana Cebrián, destacaba por su parte la estrecha colaboración existente entre el Ayuntamiento y Turismo Costa del Sol en la promoción turística de la ciudad, señalando que ambas instituciones son “compañeros de viaje” en la difusión de Antequera como destino turístico y patrimonial. Cebrián ha resaltado también la importancia de que los más jóvenes conozcan tanto el valor experiencial del turismo como su repercusión económica para la ciudad: “No solamente disfrutar del turismo como una de las experiencias que nos hacen más humanos, sino también entender la importancia económica que tiene para nuestra ciudad”.

La campaña desarrollada por Turismo Costa del Sol se basa en sesiones formativas dinámicas y adaptadas a la edad del alumnado, combinando preguntas, ejemplos cercanos y contenidos visuales para facilitar la comprensión de conceptos relacionados con el turismo, la sostenibilidad y la convivencia entre visitantes y residentes.

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Entre los contenidos abordados se encuentran el funcionamiento del sistema turístico, las distintas formas de viajar, la diversidad de la provincia de Málaga como destino turístico o los beneficios económicos y sociales que genera esta actividad. Además, se fomenta entre los escolares el respeto por el entorno, el cuidado del patrimonio y la importancia de una convivencia positiva y sostenible vinculada al turismo.