El Gobierno autoriza la ejecución de obras de mejora en el tramo Bobadilla-Ronda

El Gobierno ha autorizado la licitación del contrato para la ejecución de obras de mejora en la infraestructura dentro del tramo Bobadilla-Ronda, en la provincia de Málaga, perteneciente a la línea Bobadilla-Algeciras.

El contrato, con un valor estimado de 20.264.351,3 euros y un plazo de ejecución de 13 meses, contempla actuaciones de mejora y renovación en vía e infraestructura, así como la adaptación/sustitución de pasos superiores para que el gálibo permita la implantación de la catenaria y otros elementos del sistema de tracción eléctrica.

Algunas de las actuaciones contempladas en el contrato, que se desarrollarán entre los PK 20 y PK 26/500 de la línea, incluyen, entre otros, mejoras en el trazado para su adaptación a las futuras necesidades de explotación y a la implantación del sistema de tracción eléctrica y mejoras en el sistema de drenaje de la infraestructura, con la construcción de nueve obras de drenaje transversal y la instalación de cunetas de hormigón donde actualmente son de tierra.

También actuaciones en la plataforma de dos puntos diferentes de la vía y la instalación de muros guardabalasto en zonas donde sea necesario por las características de la plataforma y sustitución del material de vía: carril, balasto y traviesas.

Modernización de la línea

La modernización de la línea Bobadilla-Algeciras contempla actuaciones como la electrificación de la totalidad de la línea a lo largo de sus 176 kilómetros, la renovación de vía y la ampliación de apartaderos. Adif ha movilizado ya más de 514 millones de euros en este proyecto.

Con estas actuaciones, se reforzará la fiabilidad y la capacidad de la infraestructura para acoger mayor tráfico, fundamentalmente de mercancías, en una línea estratégica, ya que conecta con el Puerto de la Bahía de Algeciras, el mayor del país. Además, acogerá la circulación de los servicios de la Autopista Ferroviaria (AF) Algeciras-Zaragoza y constituye el vértice del Corredor Atlántico y del Mediterráneo. Como principales actuaciones en marcha se trabaja en la renovación de la vía entre Bobadilla y Ronda con una inversión de 52,8 millones de euros.

Además, Adif ejecuta las obras para la consolidación y estabilización de la ladera en la que se ubica la plataforma ferroviaria situada entre los municipios de Almargen (Málaga) y Setenil (Cádiz) y para la adaptación de gálibos en los 21 túneles de la línea a las dimensiones requeridas por los semirremolques que utilizarán el servicio de AF. Ambos trabajos se desarrollan con una inversión de 66,6 millones de euros.

Mientras se completan estas obras, el plan de modernización avanza en otros ámbitos. En concreto, renovación de sistema, en marcha la instalación de las telecomunicaciones móviles GSM-R y del bloqueo automático (sistema que garantiza la distancia entre trenes) en el tramo Bobadilla-Ronda, una vez que ya se completó entre Ronda y Algeciras.

Asimismo, trabajos de modernización de la señalización entre Ronda y Algeciras ya que está en ejecución la implantación del sistema de protección del tren ASFA digital.

Además, Adif ha licitado recientemente el contrato para la ejecución de obras y realización del mantenimiento del proyecto constructivo de la subestación eléctrica de tracción de Marchenilla y centros de autotransformación asociados del tramo Ronda-Algeciras.

También ha adjudicado la redacción del proyecto de la subestación eléctrica detracción de Ronda y centros de autotransformación asociados, que permitirá electrificar el tramo Bobadilla-Ronda, contiguo al Ronda-Algeciras. La modernización de esta línea contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 9, que fomenta infraestructuras sostenibles, fiables y de calidad; 8 (desarrollo económico y generación de empleo) y 7 (sostenibilidad y eficiencia energética). Esta actuación podrá ser cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).