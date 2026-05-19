La Junta licita las obras para transformar un antiguo colegio de Archidona en sede judicial

La Consejería de Justicia ha sacado a concurso las obras para la adecuación de un antiguo colegio situado en la calle Santo Domingo, 37 de Archidona como nueva sede judicial en el municipio.

El pasado mes de diciembre el Ayuntamiento de Archidona llegó a un acuerdo con la Consejería de Justicia para permutar el edificio de la calle Carrera que alberga actualmente el tribunal de instancia -de 600 m2- por un antiguo colegio de tres plantas y 1.228 m2.

Las nuevas instalaciones permitirán cubrir las necesidades actuales y reservar espacio para futuros crecimientos de un partido judicial que presta servicio a los 27.000 habitantes de siete municipios (Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos, Villanueva de Algaidas, Villanueva del Trabuco, Villanueva de Tapia y Villanueva del Rosario, además de Archidona).

Además, la existencia de un centro penitenciario en la localidad hace que tenga mayor carga de trabajo y actividad por lo que contar con el doble de espacio evitará que la nueva sede judicial se quede pequeña como ha pasado con la actual.

La nueva sede judicial duplicará el espacio de la actual. / L.O.

Obras

El centro educativo tiene una antigüedad de más de 40 años lo que hace necesario acometer algunas obras para modernizarlo y acoger la nueva sede judicial.

Las instalaciones educativas albergan actualmente el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE) de la Junta de Andalucía y Centro de Educación de Personas Adultas Manuel Altolaguirre.

El inmueble tiene tres plantas: baja, primera y segunda pero las obras, que se licitan por un importe de 142.999 euros, sólo afectarán a las plantas baja y primera, que se comunican a través de un patio interior y cuentan con entradas independientes.

Actual sede judicial de Archidona en la calle Carrera. / Google Maps

Dependencias actuales

La planta baja es actualmente la sede de la Sección de Educación Permanente (del Centro de Educación de Personas Adultas Manuel Altolaguirre. Consta de vestíbulo, tres aulas, un despacho, aseos de hombres y mujeres, almacén y cuarto de calderas en desuso.

Las planta primera tiene un recibidor, aseos de hombres y mujeres, aseo para discapacitados (no adaptado según la normativa), escalera y ascensor de comunicación con la planta superior, donde está el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de la Junta de Andalucía, que tiene dos trabajadores, una amplia dependencia de 130 m² actualmente desocupada y un habitáculo que albergaba el rack con las instalaciones de informática y electricidad.

Vista área de la nueva sede judicial de Archidona. / L.O.

Proyecto de obras

En la planta baja se pretende ubicar una dependencia para la Guardia Civil, una zona de detenidos con celda de seguridad y tres archivos, a los que se accederá desde un vestíbulo-distribuidor. Se mantendrán los aseos existentes.

Enla planta primera se demolerá la mayor parte de la tabiquería actual para alojar las dependencias principales de la nueva sede judicial. Los aseos se mantendrán en el mismo sitio, pero modificando el de discapacitados existente, para adaptarlo a normativa.

El Registro Civil se situará en la parte más cercana de la entrada, con un mostrador adaptado. A continuación se acondicionará el resto del ala izquierda para una amplia sala de funcionarios, con acceso al despacho del Letrado de la Administración de Justicia (LAJ).

A la zona de la derecha, que actualmente ocupa el CADE, se accederá desde un amplio distribuidor y pasillo y se situarán los despachos de Forense, LAJ, Magistrado, Sala de espera de víctimas de Violencia sobre la Mujer, Fiscal, Sala de Vistas, habitación de espera de detenidos y sala de informática.

Adjudicación de las obras

Actualmente, la Consejería de Justicia mantiene abierto el concurso público para adjudicar las obras de adecuación del edificio educativo como sede judicial.

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La empresa Smarttech Systems SL se perfila como adjudicataria de las obras al presentar la mejor oferta económica de las dos empresas que han sido admitidas al concurso, con una oferta de 106.386 euros (IVA aparte).