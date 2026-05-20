El Ayuntamiento y Cruz Roja unen fuerzas en Antequera para plantar color y compañía en la vida de sus mayores

El Ayuntamiento de Antequera, a través de las áreas de Mayores y Bienestar Social, ha desarrollado una nueva iniciativa enmarcada en el programa “Junt@s”, proyecto que se lleva a cabo conjuntamente con Cruz Roja y que tiene como principal objetivo combatir la soledad no deseada entre las personas mayores de nuestro municipio.

La actividad ha consistido en la decoración de una de las paredes de la Plaza de Servicios Sociales, en calle Picadero, mediante la colocación de macetas pintadas y preparadas a mano por las propias personas mayores participantes en el programa, tanto en los espacios de encuentro como en sus domicilios junto al voluntariado de Cruz Roja. La instalación permanecerá durante las próximas semanas llenando de color este espacio público bajo el lema “Contigo no estoy sola”.

La concejal delegada de Mayores, María Sierras, destaca que esta propuesta “se ha convertido ya en una tradición dentro del programa Junt@s”, subrayando además el valor humano y emocional de la iniciativa. “Lo más importante no son solo las macetas, sino las manos de quienes las han hecho, de nuestros mayores, que participan con muchísima ilusión en este programa”, explica.

Sierras incidió también en la importancia de seguir promoviendo actividades que favorezcan la convivencia y la participación activa de las personas mayores, ayudando así a combatir la soledad no deseada y haciendo “más fácil y agradable el día a día y la rutina de muchas personas”. Además, agradeció la implicación de Cruz Roja y de su voluntariado, así como la participación constante de los usuarios que acuden semanalmente a las actividades organizadas desde el pasado mes de octubre.

Por su parte, el teniente de alcalde delegado de Bienestar Social, Alberto Arana, pone en valor el trabajo conjunto desarrollado entre ambas áreas municipales y Cruz Roja, destacando el ambiente de convivencia y entusiasmo generado en torno al proyecto. “No estamos en los patios de Córdoba, estamos en Antequera, en la Plaza de Servicios Sociales, disfrutando del magnífico trabajo realizado por nuestros mayores”, señala.

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Arana recuerda a su vez que más de 60 personas han participado en esta actividad, calificándolas como “gente joven de espíritu emprendedor” y resaltando que esta decoración “va a iluminar esta plaza durante mucho tiempo”. También quiso agradecer especialmente el trabajo y la implicación de la concejal María Sierras “en pro de las personas mayores y para seguir paliando la soledad no deseada”.