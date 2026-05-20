La Diputación aprueba un nuevo plan de 34,5 millones para los municipios de Málaga

La Diputación de Málaga ha aprobado inicialmente este miércoles en pleno un nuevo plan de asistencia económica municipal dotado con 34,5 millones de euros, una inyección que llegará a los 103 municipios de la provincia y a las dos entidades locales autónomas: Bobadilla Estación y Estación de Gaucín-El Colmenar.

El plan, el tercero de estas características impulsado por la institución provincial, ha salido adelante con los votos favorables de PP y Vox, la abstención de Adelante Málaga y el voto en contra del PSOE.

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha explicado que los fondos procederán de los remanentes generados tras la liquidación del presupuesto de 2025 y se transferirán como fondos incondicionados, por lo que cada ayuntamiento podrá emplearlos según sus necesidades: inversiones, equipamientos o gastos corrientes vinculados a la prestación de servicios públicos.

"De esta manera volvemos a demostrar que somos una institución que no solo apuesta por el desarrollo de los municipios financiando inversiones en infraestructuras y equipamientos, sino que también con estos planes contribuimos al equilibrio económico, la suficiencia financiera de los consistorios y al mantenimiento de los servicios públicos", ha señalado Salado.

El plan económico de la Diputación de Málaga se ha aprobado con los votos favorables de los grupos del PP y Vox, la abstención de Adelante Málaga y el voto en contra del PSOE. / L.O.

Reparto por población, con prioridad para los pueblos pequeños

El nuevo plan reserva 17,5 millones de euros para los 86 municipios menores de 20.000 habitantes y las dos entidades locales autónomas. El reparto se realizará por tramos de población, aunque con un factor de corrección para primar a las localidades más pequeñas.

Así, los 17 municipios de hasta 500 habitantes recibirán 150.000 euros; los 13 municipios de entre 501 y 1.000 habitantes, 175.000 euros; y los 18 municipios de entre 1.001 y 2.000 habitantes, 200.000 euros. Las cuantías irán aumentando progresivamente hasta alcanzar los 260.000 euros para los pueblos de entre 15.001 y 20.000 habitantes.

Pueblos de 1.000 a 2.000 habitantes, como Sayalonga, recibirán 200.000 euros.n / Efe

17 millones para los municipios grandes

Los 17 millones restantes se repartirán entre los 17 municipios mayores de 20.000 habitantes, que recibirán un millón de euros cada uno.

Según los datos facilitados por la Diputación, este sistema de reparto beneficia proporcionalmente a los municipios con menos población. Como ejemplo, Salares, con 194 habitantes, recibirá 150.000 euros, lo que equivale a 773 euros por vecino. En el caso de Málaga capital, con unos 600.000 habitantes, la ayuda supone 1,6 euros por persona.

Salado defiende ayudas para todos los municipios

Francisco Salado ha defendido que la Diputación mantenga el apoyo económico tanto a las localidades pequeñas como a las grandes. "No hay que confrontar a los territorios", ha afirmado, al considerar que todos los municipios soportan "muchas necesidades y obligaciones" y un "gran estrés presupuestario" derivado del incremento de los costes de los servicios.

El presidente provincial ha indicado, además, que las grandes localidades actúan como "motores para los pueblos de alrededor" y ha sostenido que "es de justicia que la Diputación preste ayuda económica a todos los municipios en proporción a los presupuestos de cada uno".

En este sentido, ha apuntado que la aportación prevista para Atajate, de 150.000 euros, representa el 12,61% de su presupuesto, mientras que la destinada a Rincón de la Victoria equivale al 1,65% de sus cuentas y la de Marbella, al 0,27%.

Planes de asistencia económica

Con los tres planes de asistencia económica aprobados por la Diputación, las entidades locales ingresarán este año 65,6 millones de euros, a los que se suman los 25,7 millones de la Concertación.

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En total, la institución provincial cifra en 91,3 millones de euros la inyección económica prevista hasta ahora para los municipios, de los que el 75%, casi 69 millones, irá destinado a localidades menores de 20.000 habitantes.