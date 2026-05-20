Tras las danas
La Junta destina 9,5 millones de euros a la mejora de caminos rurales en Málaga
Se amplían las actuaciones para arreglar caminos rurales e infraestructuras de riego dañadas por las borrascas, con una inversión superior a los 82 millones
La Junta de Andalucía ha ampliado las acciones incluidas en el plan de actuación de emergencia para la reparación de caminos rurales e infraestructuras colectivas de riego dañadas por las borrascas de finales de 2025 y principios de 2026, según ha sido informado el Consejo de Gobierno.
En el conjunto de la comunidad autónoma andaluza, esta planificación conlleva una inversión de más de 82 millones de euros, financiada con cargo a los fondos de la Junta de Andalucía.
Dentro de estos planes de emergencia, la Junta de Andalucía destinará a la provincia de Málaga más de 9,5 millones de euros para acometer un total de 206 actuaciones en caminos rurales repartidos a lo largo y ancho de la geografía malagueña que resultaron seriamente dañados como consecuencia del tren de borrascas que afectó a la provincia entre finales de 2025 y principios de 2026.
Asimismo, la Administración andaluza destinará más de 326.000 euros a la reparación de los daños estructurales provocados por las borrascas en las redes de riego colectivo de 14 comunidades de regantes de la provincia de Málaga.
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