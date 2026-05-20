Ronda ultima la apertura de la segunda fase del Camino del Desfiladero del Tajo

Ronda ultima los preparativos para la apertura de la segunda fase del Camino del Desfiladero del Tajo, una actuación que permitirá completar uno de los itinerarios turísticos más singulares de la ciudad: un recorrido de casi un kilómetro que parte del conjunto histórico, desciende hasta la base del Puente Nuevo y se adentra en el fondo de la garganta junto al río Guadalevín.

De cara a la puesta en servicio de este nuevo tramo, el Ayuntamiento ha iniciado la reforma de un inmueble adquirido en la calle Molino del Alarcón, que funcionará como centro de recepción de visitantes en la zona de salida del recorrido. El espacio servirá también como oficina auxiliar de Turismo de Ronda y contará con zona de atención al público, oficinas y aseos.

La segunda fase consiste en una pasarela diseñada por Luis Machuca, arquitecto del Caminito del Rey, que discurre desde la base del Puente Nuevo hasta la barriada de Padre Jesús.

Este nuevo tramo permitirá a los visitantes atravesar el corazón del Tajo desde abajo y pasar bajo el Puente Nuevo y el Puente Viejo, ofreciendo una perspectiva inédita de uno de los enclaves más emblemáticos de la ciudad.

La pasarela va anclada a la pared sur del Camino del Desfiladero, a tres metros del río. / L.O.

Nuevo centro de visitantes

El concejal de Turismo, Ángel Martínez, ha explicado que la reforma del inmueble se ejecuta mediante un contrato menor con una inversión de alrededor de 22.000 euros. "Crearemos una zona de atención al público, de oficinas, aseos y, en general, acondicionaremos el inmueble como centro de recepción de visitantes", ha señalado el edil, quien ha precisado que en la cercana Ermita de San Miguel no se realizará ninguna obra.

Martínez, responsable también de la empresa municipal Turismo de Ronda S. A., encargada de gestionar el Camino del Desfiladero del Tajo, ha destacado la importancia de esta actuación dentro de la cuenta atrás para la apertura del nuevo tramo. "Estamos muy ilusionados con este proyecto y esperamos que en los próximos meses podamos abrir", ha declarado.

El Camino del Desfiladero del Tajo

El Camino del Desfiladero del Tajo se ha desarrollado en dos fases. La primera, financiada con una subvención de la Junta de Andalucía de alrededor de 400.000 euros, parte de la plaza del Campillo, desciende por el reformado Camino de La Albacara hasta la Casa Manolillo, habilitada como punto de entrada, y continúa hasta la base del Puente Nuevo.

Desde su apertura hace casi dos años, este primer tramo se ha convertido en el principal reclamo turístico de Ronda, con casi 160.000 visitas en su primer año. Según los últimos datos disponibles, el 80% de los visitantes proceden del extranjero, lo que confirma su proyección internacional dentro de la oferta turística de la ciudad, la provincia y Andalucía.

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La nueva pasarela, ejecutada por la empresa Sando, ha contado con financiación al 50% de la Diputación de Málaga y ha supuesto una inversión superior al millón de euros. Con su apertura, Ronda completará un recorrido que permitirá descubrir el Tajo desde sus entrañas, uniendo patrimonio, naturaleza e ingeniería en uno de los espacios más espectaculares del municipio.