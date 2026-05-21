El Centro Penitenciario Málaga II de Archidona acogió este miércoles 21 de mayo su I Jornada Penitenciaria, enmarcada en la Semana de la Administración Abierta 2026. El acto arrancó a las 10.00 con la inauguración a cargo del Secretario General de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz González, seguida de la intervención del subdelegado del Gobierno en Málaga, Francisco Javier Salas Ruiz.

Antes de la exhibición cinológica tomó la palabra Antonio Pérez Trujillo, exinterno del C.P. Málaga II y del CIS Evaristo Martín Nieto de Málaga, quien compartió su experiencia personal en ambos centros.

Los otros funcionarios de prisiones: la cárcel de Archidona muestra el trabajo de los perros en el centro / Amanda Pinto

A las 10.45, la Unidad Cinológica de los Centros Penitenciarios Málaga I y Málaga II protagonizó la parte central del programa con una exhibición en la que participaron dos perros de servicio: Trufa y Cora.

Cuatro ejercicios para mostrar la detección olfativa en prisión

La demostración de la Unidad Cinológica estructuró su intervención en varios ejercicios progresivos, diseñados para mostrar las distintas técnicas de detección que emplean los canes en su trabajo diario dentro del centro.

El primero consistió en una búsqueda dirigida: el guía condujo al perro por una zona determinada, obligándolo a concentrarse en el olor de la sustancia objetivo hasta localizarlo e inmovilizarse sobre el foco.

Los otros funcionarios de prisiones: la cárcel de Archidona muestra el trabajo de los perros en el centro / Amanda Pinto

El segundo ejercicio fue una búsqueda libre en espacio cerrado. El can rastreó el escenario de forma autónoma, guiándose por las partículas olorosas hasta identificar el origen. El guía intervino únicamente para reconducirlo hacia las zonas que quedaban sin inspeccionar. En este ejercicio participó Trufa.

El tercero fue el marcaje en altura sin apoyo de patas, una técnica orientada a minimizar la invasión física sobre las personas inspeccionadas. El can señaló la presencia del olor usando únicamente el hocico, sin llegar a tocar al individuo. En este ejercicio tomó el relevo Cora.

La Opinión de Málaga Los otros funcionarios de prisiones: la cárcel de Archidona muestra el trabajo de los perros en el centro / Amanda Pinto

El cuarto y último ejercicio puso a los dos perros a trabajar a la vez: la búsqueda de personas en movimiento. El objetivo fue acreditar que los animales son capaces de marcar una sustancia de forma efectiva incluso con personas en movimiento.

Una jornada para acercar la prisión a la sociedad

La I Jornada Penitenciaria de Archidona se integra en la Semana de la Administración Abierta 2026, una iniciativa estatal que este año suma a los centros penitenciarios de Málaga II, Almería, Castellón, Castellón II (Albocàsser), Teixeiro (A Coruña) y Orense. Su finalidad es acercar las administraciones públicas a la ciudadanía bajo los principios de transparencia, participación y rendición de cuentas.

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Tras la exhibición cinológica, el programa continuó con varias ponencias y concluyó con una visita guiada al interior del centro. Las actividades programadas durante la semana buscan visibilizar la labor de reinserción social que desarrollan los profesionales penitenciarios, así como los talleres productivos en los que los internos adquieren formación y experiencia laboral.