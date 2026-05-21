La Guardia Civil detiene a un hombre por un incendio que calcinó cuatro vehículos en Cártama

La Guardia Civil ha detenido a un vecino del municipio malagueño de Cártama por presuntamente provocar un incendio en el que resultaron totalmente calcinados tres coches, una motocicleta y tres contenedores de basura.

Casco urbano

El incidente ocurrió sobre las 3.00 horas de la madrugada del pasado martes. Varios ciudadanos dieron la voz de alarma al percatarse de un virulento fuego en la Carretera de Coín, en pleno casco urbano, cuyas llamas se propagaban con rapidez por la zona de estacionamiento público, destruyendo finalmente los vehículos y los contenedores.

Rápida extinción y detención

A pesar de la intensidad del fuego y de su proximidad a la Biblioteca Pública Municipal, la rápida intervención del Consorcio Provincial de Bomberos, junto a patrullas de la Policía Local y de la Guardia Civil, logró sofocar el incendio antes de que provocara daños personales o estructurales mayores.

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Tras las investigaciones correspondientes, los agentes de la Guardia Civil lograron identificar plenamente al supuesto autor del hecho, procediendo a su detención apenas unas horas después del suceso.