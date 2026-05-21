Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Reabre el Palacio de la TintaLa vivienda en MálagaLas carreras de la UMAAgresión a médicos en Ciudad JardínReiteran la legalidad del restaurante en PedregalejoFraude en alojamientos turísticosReapertura bar El DiamanteIncendio en hotel de Torremolinos
instagramlinkedin

Sucesos

La Guardia Civil detiene a un hombre por un incendio que calcinó cuatro vehículos en Cártama

La llamas, muy próximas a la Biblioteca Municipal, destruyeron tres coches, una moto y tres contenedores de basura

Vehículos calcinados en Cártama.

Vehículos calcinados en Cártama.

La Opinión

La Guardia Civil ha detenido a un vecino del municipio malagueño de Cártama por presuntamente provocar un incendio en el que resultaron totalmente calcinados tres coches, una motocicleta y tres contenedores de basura.

Casco urbano

El incidente ocurrió sobre las 3.00 horas de la madrugada del pasado martes. Varios ciudadanos dieron la voz de alarma al percatarse de un virulento fuego en la Carretera de Coín, en pleno casco urbano, cuyas llamas se propagaban con rapidez por la zona de estacionamiento público, destruyendo finalmente los vehículos y los contenedores.

Rápida extinción y detención

A pesar de la intensidad del fuego y de su proximidad a la Biblioteca Pública Municipal, la rápida intervención del Consorcio Provincial de Bomberos, junto a patrullas de la Policía Local y de la Guardia Civil, logró sofocar el incendio antes de que provocara daños personales o estructurales mayores.

Noticias relacionadas

Tras las investigaciones correspondientes, los agentes de la Guardia Civil lograron identificar plenamente al supuesto autor del hecho, procediendo a su detención apenas unas horas después del suceso.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. A la calle en Málaga con una madre de 95 años, un hijo discapacitado mental y un hermano que cobra un euro de pensión
  2. El bar El Diamante volverá a abrir en Málaga con sus desayunos míticos: 'Será un punto de encuentro para los malagueños a precios económicos
  3. El rincón costero de Málaga que celebra cada domingo su famoso mercadillo de antigüedades con 120 puestos de ropa, artesanía y artículos de segunda mano: ubicación y horarios
  4. El Gobierno autoriza la construcción en Málaga de 1.362 VPO de alquiler en los terrenos de Buenavista
  5. El Metro de Málaga no llegará al Civil hasta 2030: el último tramo costará 48,2 millones y serán 3 años de obra
  6. El TSJA anula todas las expropiaciones de la Vega de Mestanza y condenan a la Junta a pagar las costas
  7. Unicaja: NO rotundo a la Eurocup 2026/2027
  8. Málaga lidera la renovación del Parlamento andaluz con 13 caras nuevas: estos serán los debutantes

La Policía Local de Málaga rescata dos polluelos de búho

Puedes reclamar estos cuatro nuevos juegos gratuitos ahora mismo en Steam

Puedes reclamar estos cuatro nuevos juegos gratuitos ahora mismo en Steam

La Guardia Civil detiene a un hombre por un incendio que calcinó cuatro vehículos en Cártama

La Guardia Civil detiene a un hombre por un incendio que calcinó cuatro vehículos en Cártama

El miércoles 27 se presenta un libro colectivo, en la Económica, sobre el movimiento estudiantil antifranquista en la Universidad de Málaga

El miércoles 27 se presenta un libro colectivo, en la Económica, sobre el movimiento estudiantil antifranquista en la Universidad de Málaga

Sanitas lanza en España la campaña internacional de Bupa Express Your Health sobre creatividad y salud

Sanitas lanza en España la campaña internacional de Bupa Express Your Health sobre creatividad y salud

Fundación Unicaja exhibe en Ronda las obras de su XVI Certamen de Artes Plásticas

Fundación Unicaja exhibe en Ronda las obras de su XVI Certamen de Artes Plásticas

Cristóbal Ortega critica a Josele Aguilar por defender la presunción de inocencia de Zapatero en el caso Plus Ultra

Cristóbal Ortega critica a Josele Aguilar por defender la presunción de inocencia de Zapatero en el caso Plus Ultra

'Star Wars: The Mandalorian and Grogu' y 'El pasajero nocturno' encabezan la cartelera en cines

'Star Wars: The Mandalorian and Grogu' y 'El pasajero nocturno' encabezan la cartelera en cines
Tracking Pixel Contents