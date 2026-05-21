Teba celebra este fin de semana una de las romerías más antiguas de la provincia

Teba celebra este fin de semana, del 22 al 24 de mayo, su tradicional Romería en honor a San Isidro Labrador y a la Virgen de la Cabeza, una de las citas festivas con mayor arraigo de la provincia de Málaga.

La celebración, declarada Fiesta de Singularidad Turística Provincial por la Diputación, reunirá a vecinos y visitantes en torno a un programa de actividades que mantiene viva una tradición con siglos de historia.

La romería ha sido presentada por la diputada provincial Mª Carmen Martínez, junto al alcalde de Teba, Cristóbal Corral; el autor del cartel de esta edición, Francisco Javier Toro ‘Blas’; y representantes de las hermandades de San Isidro Labrador y de la Virgen de la Cabeza, así como de la Agrupación de Cofradías, responsables de la organización.

La Diputación apoya la celebración de la romeríade Teba este fin de semana. / L.O.

Una tradición del siglo XVI

Martínez ha destacado la importancia de respaldar este tipo de celebraciones populares, que forman parte de la identidad de los municipios malagueños y contribuyen a su dinamización social, cultural y turística, especialmente en las localidades del interior. Y esta romería, que se remonta al siglo XVI, está considerada una de las más antiguas e importantes de la provincia.

Según recoge la tradición, el origen de esta celebración está vinculado a Eugenia de Montijo, emperatriz de Francia y condesa de Teba, quien durante un viaje hacia el balneario de Carratraca habría ordenado la celebración de una misa en terrenos del cortijo La Puente con motivo de las epidemias que afectaban a la zona en aquella época.

La romería de Teba en honor a San Isidro y la Virgen de la Cabeza es una de las más antiguas. / L.O.

El sábado, día grande de la romería

Aunque la programación comienza este viernes, el sábado será el día grande de la romería, con la salida de las imágenes de la Virgen de la Cabeza y San Isidro Labrador desde Teba hasta la ribera del Guadalteba. Las imágenes procesionarán en carros y carrozas, acompañadas por caballistas y numerosos vecinos.

El alcalde de T

eba, Cristóbal Corral, ha explicado que esta edición llega con algunos cambios organizativos y de ubicación, ya que no podrá celebrarse la tradicional acampada en el paraje La Puente. No obstante, ha subrayado que la romería conserva intacta su esencia: el camino, la convivencia, las tradiciones y la participación de todo el pueblo.

La explanada Poeta Miguel Hernández será este año el escenario principal de las actividades. A partir de las 20.00 horas, los más pequeños podrán disfrutar de hinchables. Desde las 23.00 horas, el grupo de flamenco fusión Dakí Pacá amenizará la noche junto a Las Soles, con sevillanas, rumbas y baladas. La madrugada continuará con la música de DJ Álvaro López, mientras que DJ Cohelo pondrá el broche final a la celebración.

Concursos y participación vecinal

La programación volverá a incluir los tradicionales concursos de fachadas, caballistas, carrozas y carritos, una iniciativa con la que el Ayuntamiento y las hermandades buscan mantener la esencia romera y fomentar la participación vecinal, la creatividad y el ambiente popular que caracteriza a esta fiesta.

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Teba se prepara así para vivir una romería distinta en algunos aspectos organizativos, pero con el mismo sentimiento de siempre. Cambian los escenarios, pero permanecen la devoción, la convivencia y una tradición que forma parte de la historia del municipio.