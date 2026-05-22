Fallece un trabajador de la construcción de Alfarnatejo en accidente laboral y el Ayuntamiento decreta jornada de luto

El Ayuntamiento de la localidad malagueña de Alfarnatejo ha decretado un día de luto oficial para este viernes por el fallecimiento en accidente laboral este jueves de un conocido trabajador de la construcción de la localidad, Jorge Camacho Luque. El fallecido es padre del concejal del PSOE en este consistorio Iván Rafael Camacho y hermano de un trabajador municipal, José Antonio Camacho Luque, según ha explicado el Ayuntamiento en un bando.

El alcalde de Alfarnatejo, el socialista Daniel Benítez, ha declarado esta jornada de luto "como muestra del dolor y solidaridad de esta Corporación y de todos los vecinos de este municipio con su familia y todos sus allegados", según señala en el bando, y ha querido trasladas las "condolencias" a sus familiares y seres queridos.

El trágico suceso ocurrió en la tarde de ayer en Colmenar donde, al parecer, esta persona se precipitó accidentalmente por el hueco de unas escaleras en un edificio en construcción desde una altura de unos tres metros, según han explicado fuentes cercanas al caso. Fue trasladado a un hospital de Málaga pero falleció a las pocas horas.

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Un minuto de silencio el lunes en Alfarnatejo

Se ha convocado un minuto de silencio que tendrá lugar el próximo lunes día 25 de mayo, a las 12.00 horas en la puerta del Ayuntamiento de esta pequeña localdidadq, que tiene poco más de 350 habitantes. Se trata del sexto accidente laboral registrado este año en la provincia de Málaga