Incendio forestal
Controlado el incendio forestal declarado en Cerralba, Pizarra
El incendio, que comenzó sobre las 14:20 horas en , ha sido dado por controlado por el Plan Infoca
El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha dado por controlado el incendio declarado este sábado en un paraje del municipio malagueño de Pizarra. Así, según ha informado el Plan Infoca en un mensaje en redes sociales, el fuego, que se ha declarado sobre las 14.20 horas y afecta al paraje Cerralba, ha quedado controlado a las 16.04 horas.
En el lugar del incendio continúan con los trabajos de remate y liquidación un grupo de bomberos forestales, un agente de medio ambiente y una autobomba.
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