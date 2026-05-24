La fiesta del Día de la Cruz vuelve a Alpandeire: llevaba veinte años sin celebrarse

Alpandeire volvió a celebrar este pasado 9 de mayo el Día de la Cruz, una antigua tradición que se festejaba en el municipio desde tiempo inmemorial en conmemoración de las Cruces de Mayo y que fue recuperada en 2024. El Día de la Cruz no se organizaba con regularidad desde hace dos décadas.

Para comenzar, por la mañana un grupo de vecinas de Alpandeire trasladaron la cruz adornada con flores desde la Iglesia de San Antonio de Padua hasta la zona del Cerrejón, donde fue colocada en el entorno de una antigua era empedrada que fue restaurada hace unos años. En el Cerrejón y durante todo el día, los asistentes disfrutaron de una jornada de convivencia en la que se ofreció un almuerzo colectivo, hubo una actuación musical, una muestra de artesanías y se habilitó una barra para la ocasión.

Un día en el campo con comida y bebida compartida

Antiguamente los 'panditos' vivían esta tradición como un día de campo y reunión en el que compartían comida y bebida al son del acordeón y los pasodobles, mientras los niños se divertían con juegos tradicionales. Con el paso del tiempo y la creciente despoblación han ido desapareciendo algunas antiguas tradiciones en las zonas rurales, por lo que revitalizar y conservar estas celebraciones contribuye a mantener viva la historia, la identidad y la cultura de los pequeños municipios.

Noticias relacionadas

Por último, desde el Ayuntamiento de Alpandeire se ha agradecido la participación de las personas que asistieron a la celebración del Día de la Cruz, que ayudaron a recuperar una tradición tan especial.